2025.04.10 18:42

Суд продлил арест Германаса еще на три месяца

 
elta
ru.DELFI.lt
Vilhelmas Germanas
Vilhelmas Germanas
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

Вильнюсский окружной суд в четверг принял решение продлить арест Вильгельмаса Германаса, подозреваемого в предположительно непрозрачной деятельности компании Foxpay, еще на три месяца.

„Вильнюсский окружной суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок меры пресечения — ареста — В. Германасу на 3 месяца, то есть до 16 июля 2025 года „, — сообщила пресс-секретарь Вильнюсского окружного суда Лина Немейкайте.

По ее словам, суд постановил, что основания и условия для содержания под стражей не исчезли, поэтому срок должен быть продлен.

Как ранее сообщила Л. Немейкайте агентству Elta, адвокат В. Германаса просил суд назначить его подзащитному интенсивный надзор и залог в размере 1 млн евро. Деньги уже поступили на депозитный счет прокуратуры в конце марта.

В. Германас и в прошлом году просил освободить его под залог в 1 млн евро, однако тогда суд отклонил и это ходатайство.

В последний раз арест В. Германаса продлевался в марте – на один месяц.

Тогда судья предварительного расследования города Вильнюса приняла решение удовлетворить ходатайство прокурора и продлила подозреваемому меру пресечения в виде ареста на 1 месяц – до 16 апреля.

Как сообщил представитель суда Гедрюс Янонис, суд принял решение о продлении срока ареста по трем основным причинам: подозреваемый может скрываться от предварительного следствия, прокурора и суда, может препятствовать проведению предварительного расследования, а также может совершать новые преступления.

В. Германас подозревается в мошенничестве, подкупе и легализации имущества, добытого преступным путем. Он находится под арестом с осени прошлого года.

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