Суд принял к рассмотрению жалобу фигуристки Дробязко

"Жалоба принята, далее ожидается ответ ответчиков", – сообщила пресс-секретарь Вильнюсского окружного административного суда Сигита Гамуленене.
Сообщается, что в своей жалобе заявитель указывает, что решение президента Литвы о лишении ее предоставленного в порядке исключения литовского гражданства является немотивированным, а также не отвечает требованиям адекватности, ясности и полноты изложения мотивов, предъявляемых к отдельным административным актам.
"(Заявитель) утверждает, что она не отвечает ни одному из условий лишения гражданства, установленных Законом о гражданстве (...) – она не представляет угрозы национальной безопасности Литовской Республики, не выражает и не выражала публичную поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литовской Республики", – говорится в пресс-релизе суда.
Сообщается, что М. Дробязко также просила о временной приостановке указа президента от 15 сентября. М. Дробязко утверждает, что в случае утраты гражданства Литовской Республики она столкнется с существенными негативными последствиями – не сможет пользоваться правами гражданки Литовской Республики и осуществлять их на срок рассмотрения спора о законности указа.
Однако данное ходатайство заявителя было отклонено судом, поскольку, согласно пресс-релизу, указанные заявителем обстоятельства "скорее оценены как гипотетические и направленные в будущее как субъективное мнение заявителя".
Также, как сообщает суд, указанное заявителем обстоятельство о якобы отсутствии угрозы национальной безопасности Литвы со стороны заявителя не доказывает того, что только на основании этого в рассматриваемом случае должны быть учтены требования, указанные в ее жалобе.