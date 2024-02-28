Суд приговорил бывшего главу администрации Каунасского муниципалитета к реальному тюремному заключению

Член коллегии Апелляционного суда Виргиния Людвинавичене сказала, что суд решил изменить постановление суда низшей инстанции. По мнению апелляционного суда, Шиляускас получил слишком мягкое наказание. Апелляционный суд отклонил смягчающее вину обстоятельство, что осужденный признал свою вину и сожалеет о содеянном.

Напомним, что 6 ноября 2023 года в Каунасском окружном суде было принято решение по делу бывшего главы администрации Каунасского муниципалитета Вилюса Шиляускаса. Чиновник, взявший рекордную взятку, тогда избежал тюремного заключения – ему назначен штраф в размере 65 000 евро. Кстати, этот штраф намного меньше взятки, которая составила 260 000 евро. Кроме того, само наказание было более мягким, чем полагается по закону. За такое преступление полагается наказание в виде лишения свободы на 2-8 лет.