Суд: предприниматель Кудимов обоснованно был лишен литовского гражданства

По данным суда, Кудимов в жалобе указал, что процедура лишения гражданства была односторонней, непрозрачной и необъективной, а окончательное решение - декрет президента, был принят на основе ненадежной и неверной информации.

Комиссия по вопросам гражданства после обращения министра ВД единогласно постановила, что Кудимов представляет угрозу безопасности ЛР и это является поводом для лишения гражданства.

Ответчиком в этом деле выступает президент Гитанас Науседа, третьими лицами - Департамент миграции, МВД, Департамент госбезопасности и президентская Комиссия по вопросам гражданства.

Это постановление суда еще может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Кроме того, истец считает, что правила, устанавливающие правила лишения гражданства, полученного в порядке исключения, и сам процесс противоречат Конституции Литвы. Кудимов просил суд обратиться в Конституционный суд, чтобы выяснить не нарушают ли Конституцию некоторые положения закона о гражданстве.

Напомним, что Кудимов и балерина Ильзя Лиепа был лишен гражданства в марте 2024 года.

Комиссия по делам гражданства президентской службы рекомендовала это сделать 9 февраля 2024 года. Была представлена информация о том, что Кудимов - бывший сотрудник КГБ.