2024.10.21 14:03

Суд: предприниматель Кудимов обоснованно был лишен литовского гражданства

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Teismas
Teismas
ФОТО: TEISMAI.LT

21 октября Каунасская палата Административного регионального суда отклонила жалобу предпринимателя и бывшего сотрудника КГБ Юрия Кудимова, который требовал вернуть ему литовское гражданство. Предприниматель Юрий Кудимов был лишен гражданства декретом президента Гитанаса Науседы.

Это постановление суда еще может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Ответчиком в этом деле выступает президент Гитанас Науседа, третьими лицами - Департамент миграции, МВД, Департамент госбезопасности и президентская Комиссия по вопросам гражданства.

Комиссия по вопросам гражданства после обращения министра ВД единогласно постановила, что Кудимов представляет угрозу безопасности ЛР и это является поводом для лишения гражданства.

Дело непубличное, рассматривается за закрытыми дверьми.

По данным суда, Кудимов в жалобе указал, что процедура лишения гражданства была односторонней, непрозрачной и необъективной, а окончательное решение - декрет президента, был принят на основе ненадежной и неверной информации.

Кроме того, истец считает, что правила, устанавливающие правила лишения гражданства, полученного в порядке исключения, и сам процесс противоречат Конституции Литвы. Кудимов просил суд обратиться в Конституционный суд, чтобы выяснить не нарушают ли Конституцию некоторые положения закона о гражданстве.

Напомним, что Кудимов и балерина Ильзя Лиепа был лишен гражданства в марте 2024 года.

Комиссия по делам гражданства президентской службы рекомендовала это сделать 9 февраля 2024 года. Была представлена информация о том, что Кудимов - бывший сотрудник КГБ.

Напомним, что в сентябре 2023 года таким же способом гражданства была лишена фигуристка Маргарита Дробязко. Она также обжаловала это решение, но по ее делу слушание пока не назначено.

Лиепа это решение в суде не обжаловала.

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