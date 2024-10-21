Суд: предприниматель Кудимов обоснованно был лишен литовского гражданства

Это постановление суда еще может быть обжаловано в суде высшей инстанции.
Ответчиком в этом деле выступает президент Гитанас Науседа, третьими лицами - Департамент миграции, МВД, Департамент госбезопасности и президентская Комиссия по вопросам гражданства.
Комиссия по вопросам гражданства после обращения министра ВД единогласно постановила, что Кудимов представляет угрозу безопасности ЛР и это является поводом для лишения гражданства.
Дело непубличное, рассматривается за закрытыми дверьми.
По данным суда, Кудимов в жалобе указал, что процедура лишения гражданства была односторонней, непрозрачной и необъективной, а окончательное решение - декрет президента, был принят на основе ненадежной и неверной информации.
Кроме того, истец считает, что правила, устанавливающие правила лишения гражданства, полученного в порядке исключения, и сам процесс противоречат Конституции Литвы. Кудимов просил суд обратиться в Конституционный суд, чтобы выяснить не нарушают ли Конституцию некоторые положения закона о гражданстве.
Напомним, что Кудимов и балерина Ильзя Лиепа был лишен гражданства в марте 2024 года.
Комиссия по делам гражданства президентской службы рекомендовала это сделать 9 февраля 2024 года. Была представлена информация о том, что Кудимов - бывший сотрудник КГБ.
Напомним, что в сентябре 2023 года таким же способом гражданства была лишена фигуристка Маргарита Дробязко. Она также обжаловала это решение, но по ее делу слушание пока не назначено.
Лиепа это решение в суде не обжаловала.