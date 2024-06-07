2024.06.07 17:08

Суд: Польша не одобрила выдачу Литве одного из напавших на российского оппозиционера

 
ru.DELFI.lt
Leonidas Volkovas
Leonidas Volkovas
ФОТО: Stopkadras

7 июня польский суд решил не выдавать Литве одного из двоих мужчин, подозреваемых в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова.

В апреле этого года польская полиция задержала двоих подозреваемых в нападении на Волкова, суд согласился привлечь их к уголовной ответственности.

7 июня апелляционный суд заявил, что один из мужчин не может быть передан Литве, поскольку судебный процесс проводят и польские прокуроры. Вопрос второго задержанного суд пока не решал.

Оба подозреваемых были задержаны 3 апреля в Варшаве. Они - граждане Польши. В Литве их обвиняют в преднамеренном нападении на Волкова и нанесении телесных увечий.

Delfi напоминает, что на соратника покойного Алексея Навального, российского оппозиционера Леонида Волкова в середине марта было совершено нападение около его дома в Вильнюсе.

Нападение было совершено 12 марта, в 22.06 ч. около его дома в столице Литвы, на ул. Жуведру. Нападавший подождал, пока Волков припаркуется во дворе, тогда выбил молотком окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ и стали бить. Нанесено не менее 15 ударов, была сломана рука.

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