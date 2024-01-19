Суд по правам человека отклонил жалобу Кристины Бразаускене

ЕСПЧ указал, что вдова президента подала заявление на получение ренты в июле 2010 г., но правительство Литвы не назначило ей ренту.

ЕСПЧ подчеркнул, что, когда суд рассматривал жалобу Бразаускене, она обратилась за другой социальной гарантией – рентой вдовы подписанта Акта о независимости Литвы, которая была ей назначена и выплачена, включая тот период, когда Бразаускене не получала ренту вдовы президента.

Суд отметил, что за тот же период не может быть назначена и вторая рента, поэтому эту часть жалобы суд вычеркнул из заявления.

Рассмотрев жалобу в связи с лишением Бразаускене государственной резиденции, ЕСПЧ указал, что "по действовавшим на тот момент законам у вдовы не было законных ожиданий на то, что ей отдадут именно резиденцию в Турнишкес". Также обращают внимание на то, что резиденция в Турнишкес находится на охраняемой территории, а у Бразаускене нет права на охрану.

Кроме того, в 2015 г. ей предлагали другое жилье, от которого она отказалсь.