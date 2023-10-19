Суд отклонил просьбу обвиняемого в педофилии экс-депутата Бартошявичюса

 
ELTA
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA
В четверг, 19 октября, в Паневежском окружном суде началось слушание по обвинениям в педофилии экс-депутата от консерваторов Кристиёнаса Бартошявичюса. На первом заседании Бартошявичюс просил суд перенести слушание в Вильнюсский окружной суд, но судьи его просьбу отклонили.

На заседание приехал и сам обвиняемый с адвокатом Олегом Шибковым.

"Нет, не буду комментировать. Представлю свою позицию в суде", – сказал Бартошявичюс, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения.

Он сказал, что, "когда придет время", он ответит на все вопросы.

Ранее Шибков говорил, что на первом заседании будет решаться вопрос о передаче дела в Вильнюсский окружной суд (по просьбе его подзащитного).

По словам Шибкова, в столицу было бы удобнее ездить большинству участников заседаний.

Ранее Бартошявичюс заявлял, что не согласен с обвинениями и все отрицал, то же самое говорил и его адвокат.

на этот раз Шибков на вопрос не изменилась ли позиция Бартошявичюса, ответил, что его подзащитный все прокомментирует в суде.

Поскольку Бартошявичюса обвиняют в преступлениях против детей, слушания в суде будут закрытыми.

Напомним, что расследование в отношении Бартошявичюса было завершено в конце июля. Дело о возможном сексуальном насилии над детьми уже передано в суд. Бартошявичюса подозревают в сексуальном насилии над детьми (2 эпизода), развращении лица младше 16 лет (4 эпизода) и нанесении легкого ущерба здоровью несовершеннолетнего лица (4 эпизода).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии