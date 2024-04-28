Суд остановил процедуру высылки из Литвы гражданина России Водо до рассмотрения обстоятельств его дела

7 февраля Региональный административный суд принял жалобу Водо, но не согласился приостановить его высылку. Этот суд указал, что если высылку не приостановить, то не будет нанесен никакой невосполнимый ущерб. По данным суда, аргументы Водо о возможном ущербе носят декларативный абстрактный характер, в их основе лежат гипотетические рассуждения, субъективная оценка, нет никаких объективных доказательств.

Истец просил отложить высылку на том основании, что его мать - гражданка Литвы, которая в силу состояния здоровья нуждается в постоянном уходе. Водо живет с матерью, у них нет других близких, мать полностью зависит от сына.

Процедура высылки приостановлена до принятия окончательного решения по его делу, такое постановление суд принял в минувшую среду.

Суд констатировал, что истец не предъявил доказательств того, что он ухаживает за нуждающейся в помощи матерью, что врачи постановили, что женщина нуждается в уходе.

Региональный административный суд указал, что выполнение постановления Департамента миграции от 12 декабря 2023 года не может быть приостановлено.

Суд пришел к выводу, что на стадии рассмотрения этого дела нет оснований для применения меры отсрочки, о которой просит истец.

62-летний Водо живет в Литве с 1989 года (35 лет), с 1 ноября 1998 г. с перерывами он работал в Литве, первый постоянный вид на жительство в Литве ему выдали в 1993 г, последний действовал до 24 января 2027 г.