Суд оправдал подозреваемых в вербовке несовершеннолетних для предоставления секс-услуг

Расследование было начато, когда в полицию обратилось руководство одного детского дома, находящегося в Жемайтии , одна из девочек рассказала, что Аста М., которую с детьми временно поселили в детском доме, ищет молодых девочек для предоставления сексуальных услуг мужчине по имени Саулюс. Женщина говорила, что мужчина будет платить девочкам по 500 евро, еще 200 за посредничество получит Аста М.

Принятое судом решение шокировало и Центр по борьбе с торговлей людьми и их использованием. Глава центра Кристина Мишинене сказала: "Я не помню таких оправдательных приговоров в подобных делах, пахнуло старыми временами".

Прокурор Русланас Ушинскас с решением суда не согласен и обжаловал его в Литовском апелляционном суде. Он требует приговорить Юозаса М. к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Асту М. к 9 годам.

"Они могли сами принимать решение, никакого насилия в их отношении не было", – указал в оправдательном приговоре судья Клайпедского окружного суда Эугениюс Антанаускас. В результате 63-летний агроном Юозас М. и его 36-летняя подруга Аста М. были оправданы.

Девочка, которая об этом рассказала психологу, сказала, что надо спасать двух девочек, она опасалась не за себя, а за других детей. Аста М. сестре рассказавшей об этом девочки предлагала не только заработать, но и помочь в поисках других девочек. Нужны были несовершеннолетние девочки.

"Моя сестра наивная, легко доступная, после предания истории огласке она чувствует себя в опасности", – рассказала девушка. Аста М. делала такие предложения и другим девочкам в детском доме.

"Аста нам говорила, что этот Саулюс, ему больше 50 лет, предприниматель, ему нужна несовершеннолетняя, – рассказывала пострадавшая. – Мы спросили у Асты, почему она сама не идет к нему, она нам сказала, что Саулюс ее знает, знает, что у нее есть дети. Она нам сказала, что мы получим по 500 евро, а она, за посредничество - 200 евро. Она просила нас поискать и других девочек".