Суд оправдал подозреваемых в вербовке несовершеннолетних для предоставления секс-услуг

"Они могли сами принимать решение, никакого насилия в их отношении не было", – указал в оправдательном приговоре судья Клайпедского окружного суда Эугениюс Антанаускас. В результате 63-летний агроном Юозас М. и его 36-летняя подруга Аста М. были оправданы.
Юозаса М. и Асту М. прокуроры обвиняли в торговле людьми и вербовке детей для предоставления секс-услуг.
Прокурор Русланас Ушинскас с решением суда не согласен и обжаловал его в Литовском апелляционном суде. Он требует приговорить Юозаса М. к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Асту М. к 9 годам.
Принятое судом решение шокировало и Центр по борьбе с торговлей людьми и их использованием. Глава центра Кристина Мишинене сказала: "Я не помню таких оправдательных приговоров в подобных делах, пахнуло старыми временами".
Расследование было начато, когда в полицию обратилось руководство одного детского дома, находящегося в Жемайтии, одна из девочек рассказала, что Аста М., которую с детьми временно поселили в детском доме, ищет молодых девочек для предоставления сексуальных услуг мужчине по имени Саулюс. Женщина говорила, что мужчина будет платить девочкам по 500 евро, еще 200 за посредничество получит Аста М.
Девочка, которая об этом рассказала психологу, сказала, что надо спасать двух девочек, она опасалась не за себя, а за других детей. Аста М. сестре рассказавшей об этом девочки предлагала не только заработать, но и помочь в поисках других девочек. Нужны были несовершеннолетние девочки.
"Моя сестра наивная, легко доступная, после предания истории огласке она чувствует себя в опасности", – рассказала девушка. Аста М. делала такие предложения и другим девочкам в детском доме.
"Аста нам говорила, что этот Саулюс, ему больше 50 лет, предприниматель, ему нужна несовершеннолетняя, – рассказывала пострадавшая. – Мы спросили у Асты, почему она сама не идет к нему, она нам сказала, что Саулюс ее знает, знает, что у нее есть дети. Она нам сказала, что мы получим по 500 евро, а она, за посредничество - 200 евро. Она просила нас поискать и других девочек".
"Мы сказали ей, что не будем этим заниматься, она должна была понять, что мы обо всем расскажем воспитателю", – сказала девушка, которая обо всем рассказала работникам детского дома.
После этого Асту М. выселили.
Полиция, узнав о такой деятельности Асты М, стала прослушивать телефонные беседы Асты М. с Юозасом М. и следить за их перепиской.
Так полиция узнала, что Юозас М. и сам искал молодых девушек.
У полиции не было сомнений в том, что Юозас М. и Аста М. занимаются вербовкой девушек для предоставления секс-услуг.
В суде Юозас М. заявил, что никакой вербовкой он не занимался, а только обсуждал с Астой М. эту тему, якобы девушки за деньги на все согласны, сами соглашаются, едут, а потом жалуются. Якобы он просил найти девушек не для секса, а для выявления статистики, чтобы представить себе, что происходит в Литве.
Суд решил оправдать Юозаса М. и Асту М., поскольку девушки, которые в деле были пострадавшими не приняли их предложение и сексуальные услуги не предоставляли, никаких денег от обвиняемых не получали. Суд заявил, что реальных пострадавших не было. Аста М. никаких денег за якобы участие в вербовке девушек не получала.
Прокурор Ушинскас обжаловал это постановление суда. По словам прокурора, мужчина искал девушек для предоставления секс-услуг за деньги и обещал за их поиск заплатить своей подруге.
"Суд не считает действия Асты М. вербовкой, но, по моему мнению, это явная вербовка – и предложение ехать, отвезти, привезти, подождать, пока предоставляют услуги, и обещание заплатить - все это явные признаки вербовки", – отметил прокурор, заметив, что в таких делах не требуется явных последствий.
Мишинене надеется, что апелляционный суд расставит точки над i в этом дел.
"Ни для кого не секрет, что в нашей стране возбуждают минимальное количество дел, связанных с торговлей детьми, – сказала она. – нет ли таких преступлений или же мы не умеем их идентифицировать – трудно дать однозначный ответ, но результат этого дела в Клайпедском суде - ответ на вопрос. Судья не видит преступления в действиях 60-летнего мужчины, который ищет для секса молодых девушек, 17-21 лет, обещает за это заплатить".