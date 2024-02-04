Суд объявит свое решение по делу о результатах конкурса на должность директора Вильнюсского старого театра

Как ранее заявляла О.Полевикова, она убеждена, что конкурс на должность директора театра был организован непрофессионально и неэффективно.
Танцевальный критик Аудронис Имбрасас, победивший в конкурсе, пока возглавляет театр в качестве исполняющего обязанности руководителя.
В конце июля конкурс на должность директора Вильнюсского старого театра выиграл бывший вице-министр культуры, танцевальный критик, руководитель культуры Аудронис Имбрасас.
До этого А. Имбрас занимал должность директора Культурного центра Висагинаса.