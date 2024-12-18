Суд об историческом решении: биологическое материнство установлено с помощью доказательств

„Принцип такой: mesмы живем в условиях определенного порядка, как общество, у нас есть обязательства перед европейской Конвенцией по правам человека, иногда приходится принимать решения, которые обществу не по душе. И иногда решения на уровне судов принимают раньше, чем у политиков, которые думают о том, что через 4 года будут выборы“, – прибавил Некрошюс.

„Сейчас будут две мамы,общество увидит, что ничего не произошло, трагедии нет, – сказал он. – Надумали всякие ужасы. Ведь никто не говорит, что сейчас всех будут воспитывать две мамы. Ведь у нас есть классические семьи, все в порядке, растите. Но почему надо другим доказывать, что чего-то не можем. Ведь это природа, наука доказала, что это естественное состояние, около 10% живой природы гомосексуально. Так почему мы должны им запрещать, я не понимаю. Говорить, что это борьба против классической семьи... у меня классическая семья, против моей семьи никто не борется“.