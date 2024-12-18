Суд об историческом решении: биологическое материнство установлено с помощью доказательств

Семья директора Литовского центра мониторинга прав человека Юрате Юшкайте и контролера Службы равных возможностей Бируте Сабатаускайте уже год воспитывает ребенка, дочь.
Целый год потребовался для того, чтобы матерью девочки признали и Юшкайте.
„С этого дня я мать моей дочери не только эмоционально, но и „на бумаге“. Суд учел обстоятельства нашей совместной жизни, создания семьи, планирования ребенка и его рождения и принял индивидуализированное решение“, – указала в комментарии Delfi Юшкайте.
Чтобы узнать, какими мотивами руководствовалась судья Диана Бутримене, Delfi обратился в Вильнюсский участковый суд. Суд указал, что не может ответить на вопрос, не нарушив право участников процесса на личную жизнь.
Однако важную деталь Delfi все же выяснил.
„Вильнюсский участковый суд решил удовлетворить иск Юшкайте от 6 ноября 2024 года. Юшкайте признали матерью несовершеннолетнего ребенка, а ребенка – дочерью Юшкайте. Биологическое материнство установлено на основе письменных доказательств, которые прилагаются к делу“, – постановил суд.
Похоже, в данном случае обе матери являются биологическими. Ранее предполагалось, что одну мать могут признать биологической, а другую социальной.
По словам профессора Вильнюсского университета Витаутаса Некрошюса, это обстоятельство по сути ничего не меняет.
„В данном случае речь идет о правах человека. О праве человека на ребенка. Это право утверждено Европейским судом по правам человека. Другой вопрос - мотивы. Но такое право в Страсбургском суде уже утверждено“, – сказла профессор.
„Принцип такой: mesмы живем в условиях определенного порядка, как общество, у нас есть обязательства перед европейской Конвенцией по правам человека, иногда приходится принимать решения, которые обществу не по душе. И иногда решения на уровне судов принимают раньше, чем у политиков, которые думают о том, что через 4 года будут выборы“, – прибавил Некрошюс.
Он сказал, что шаг за шагом Литва идет к определенным переменам.
„Сейчас будут две мамы,общество увидит, что ничего не произошло, трагедии нет, – сказал он. – Надумали всякие ужасы. Ведь никто не говорит, что сейчас всех будут воспитывать две мамы. Ведь у нас есть классические семьи, все в порядке, растите. Но почему надо другим доказывать, что чего-то не можем. Ведь это природа, наука доказала, что это естественное состояние, около 10% живой природы гомосексуально. Так почему мы должны им запрещать, я не понимаю. Говорить, что это борьба против классической семьи... у меня классическая семья, против моей семьи никто не борется“.