Суд лишил зятя Паксаса возможности судиться из-за подключения к электросети Litgrid

"На закрытом заседании обсуждался вопрос о принятии жалобы, материал не является публичным, решение об отказе в принятии жалобы оставлено в силе", – сообщила представитель суда Неринга Лукошявичене.

Постановление, принятое 24 апреля, является окончательным и обжалованию не подлежит, Стумбрас лишился возможности оспорить неблагоприятные для него решения.

По административному делу в качестве ответчиков проходили правительство в лице Министерства энергетики, а также Координационная комиссия по охране важных для национальной безопасности объектов в лице канцелярии правительства, оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid, в качестве третьих лиц – Energijos turto investicijos и Energijos parkai.