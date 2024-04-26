2024.04.26 06:45

Суд лишил зятя Паксаса возможности судиться из-за подключения к электросети Litgrid

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Aivaras Stumbras
Aivaras Stumbras
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Главный административный суд Литвы оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции не принимать к рассмотрению жалобу Айвараса Стумбраса, зятя и делового партнера Роландаса Паксаса, по делу об отклонении заявок на подключение к электросетям компании Litgrid на основании угрозы национальной безопасности Литвы.

"На закрытом заседании обсуждался вопрос о принятии жалобы, материал не является публичным, решение об отказе в принятии жалобы оставлено в силе", – сообщила представитель суда Неринга Лукошявичене.

Постановление, принятое 24 апреля, является окончательным и обжалованию не подлежит, Стумбрас лишился возможности оспорить неблагоприятные для него решения.

По административному делу в качестве ответчиков проходили правительство в лице Министерства энергетики, а также Координационная комиссия по охране важных для национальной безопасности объектов в лице канцелярии правительства, оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid, в качестве третьих лиц – Energijos turto investicijos и Energijos parkai.

Как сообщил портал lrt.lt, из-за связей бизнесмена, угрожающих национальной безопасности, в конце прошлого года были отклонены заявки компаний Стумбраса Energijos parkai и Energijos turto investicijos на заключение протоколов о намерениях по подключению к электросети предприятия Litgrid. Данный факт подтвердили в канцелярии правительства.

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