Суд лишил зятя Паксаса возможности судиться из-за подключения к электросети Litgrid

"На закрытом заседании обсуждался вопрос о принятии жалобы, материал не является публичным, решение об отказе в принятии жалобы оставлено в силе", – сообщила представитель суда Неринга Лукошявичене.
Постановление, принятое 24 апреля, является окончательным и обжалованию не подлежит, Стумбрас лишился возможности оспорить неблагоприятные для него решения.
По административному делу в качестве ответчиков проходили правительство в лице Министерства энергетики, а также Координационная комиссия по охране важных для национальной безопасности объектов в лице канцелярии правительства, оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid, в качестве третьих лиц – Energijos turto investicijos и Energijos parkai.
Как сообщил портал lrt.lt, из-за связей бизнесмена, угрожающих национальной безопасности, в конце прошлого года были отклонены заявки компаний Стумбраса Energijos parkai и Energijos turto investicijos на заключение протоколов о намерениях по подключению к электросети предприятия Litgrid. Данный факт подтвердили в канцелярии правительства.