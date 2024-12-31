2024.12.31 07:20

Суд: исполнитель Драгунас должен возместить полиции ущерб в размере 3389 евро

 
ELTA
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Egidijus Dragūnas - SEL
Egidijus Dragūnas - SEL
ФОТО: Dainius Labutis | Elta Dainius Labutis

Исполнитель Эгидиюс Драгунас должен будет возместить полиции ущерб в размере 3389 евро, такое решение в понедельник принял суд в деле, связанном с произошедшим несколько лет назад конфликтом между полицией и исполнителем, в результате которого от Драгунаса пострадали сотрудники полиции.

Полиция требовала от исполнителя в суде почти в шесть раз большую сумму – более 19 300 евро – эти деньги Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда выплатил полицейскому, пострадавшему от Драгунаса, и теперь добивается взыскания этой суммы с виновника.

Суд присудил в пользу государства 102 евро гербового сбора и более 4 евро расходов, связанных с доставкой процессуальных документов.

Решение Вильнюсского городского районного суда не является окончательным и может быть обжаловано.

Напомним, что в августе 2020 года в Вильнюсе, когда полицейские Ливиюс Саукявичюс и Виталиюс Вайткявичюс остановили автомобиль Bentley, которым управлял Драгунас, подозревая, что водитель мог пользоваться телефоном во время вождения, Драгунас оказал сопротивление полицейским и позже был признан виновным и оштрафован на 5000 евро.

При сопротивлении пострадали двое полицейских. После инцидента работодатель выплатил им компенсацию.

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