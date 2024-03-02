Суд еще не приступил к рассмотрению дела о лишении Дробязко гражданства

"С учетом того, что суд уже второй год работает при двойной нагрузке из-за огромного количества нерассмотренных дел и того, что это дело не требует быстрого рассмотрения, заседание по нему будет назначено в установленном порядке", – сказано в ответе пресс-секретаря Регионального административного суда Сигиты Гамуленене.

Суд сообщает, что в прошлом году в Вильнюсском окружном административном суде, который после реформы получил название Регионального административного суда, рассмотрено 10 663 дела.

По данным суда, такая ситуация наблюдается уже второй год из-за того, что выросло число дел, связанных с прошением убежища.

В среднем один судья за год рассматривает 464 административных дела (как лично, так и в составе комиссии).