Суд еще не приступил к рассмотрению дела о лишении Дробязко гражданства

"С учетом того, что суд уже второй год работает при двойной нагрузке из-за огромного количества нерассмотренных дел и того, что это дело не требует быстрого рассмотрения, заседание по нему будет назначено в установленном порядке", – сказано в ответе пресс-секретаря Регионального административного суда Сигиты Гамуленене.
Суд сообщает, что в прошлом году в Вильнюсском окружном административном суде, который после реформы получил название Регионального административного суда, рассмотрено 10 663 дела.
По данным суда, такая ситуация наблюдается уже второй год из-за того, что выросло число дел, связанных с прошением убежища.
В среднем один судья за год рассматривает 464 административных дела (как лично, так и в составе комиссии).
Напомним, что в деле о лишении Дробязко гражданства третьими лицами указаны Департамент миграции и Комиссия по вопросам гражданства. Ответчик по этому делу - президент Гитанас Науседа.
Дробязко также подала жалобу в суд, намереваясь бороться за сохранение гражданства.
В сентябре президент Гитанас Науседа подписал указ, которым лишил гражданства Литовской Республики, предоставленного в порядке исключения фигуристке Дробязко. Это было сделано по рекомендации Комиссии по вопросам гражданства, аргументируя позицию тем, что Дробязко публично оправдывает преступления Кремля.