2025.03.27 07:00

Суд: экс-министр Навицкене должна была уведомить правление Сейма о своей частной поездке в Дубай

 
ELTA
ru.DELFI.lt
M. Navickienė, Dubajaus viešbutis
M. Navickienė, Dubajaus viešbutis
ФОТО: Dainius Labutis | Delfi / Bendrovės archyvas koliažas

Региональный административный суд оставил в силе заключение парламентской Комиссии по этике и процедурам о том, что экс-министр социальной защиты и труда Моника Навицкене, отправившаяся в личную зарубежную поездку в Дубай и письменно не уведомившая Коллегию Сейма об этой поездке, нарушила Описание порядка зарубежных командировок и поездок (выездов) депутата Сейма.

Решением, принятым в среду, суд отклонил жалобу заявительницы как необоснованную.

Как сообщает суд, Навицкене просила суд аннулировать заключение Комиссии Сейма по этике и процедурам относительно поездки в феврале 2023 года.

В своей жалобе заявительница утверждала, что законы и Устав Сейма не содержат четкого обязательства для депутата Сейма письменно уведомлять правление Сейма о личной поездке в третью страну вне сессии Сейма.

Также Навицкене утверждала, что ее поездка состоялась во время ежегодного отпуска и поэтому не должны были применяться ограничения, предусмотренные порядком Сейма о поездках. Кроме того, по ее мнению, должны были быть учтены установленные в Уставе Сейма исключения, которые распространяются на депутатов Сейма, занимающих также должность министра.

Суд, рассмотрев дело, постановил, что заявительница, отправляясь в личную (частную) зарубежную поездку во время своего ежегодного отпуска, должна была выполнить требования пункта 11 Описания, т. е. уведомить правление Сейма об этой поездке.

Суд разъяснил, что установленное в пункте 11 Описания требование, согласно которому депутат Сейма, планируя зарубежную поездку (отъезд) вне сессии Сейма в страну, не входящую в Европейский союз или в Шенгенскую зону, должен письменно уведомить правление Сейма о такой поездке, распространяется на все поездки, в том числе и частные.

„Тот факт, что вышеупомянутая поездка состоялась во время ежегодного отпуска, не может считаться правовым основанием для неуведомления правления Сейма об этой поездке“, – заявил суд.

Что касается довода о том, что исключения распространяются на депутатов Сейма, которые также занимают должность министра, суд пояснил, что это исключение связано только с уведомлением о неучастии в заседаниях Сейма и не связано с порядком поездок.

Данное решение суда еще может быть обжаловано.

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