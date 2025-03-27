Суд: экс-министр Навицкене должна была уведомить правление Сейма о своей частной поездке в Дубай

В своей жалобе заявительница утверждала, что законы и Устав Сейма не содержат четкого обязательства для депутата Сейма письменно уведомлять правление Сейма о личной поездке в третью страну вне сессии Сейма.

Также Навицкене утверждала, что ее поездка состоялась во время ежегодного отпуска и поэтому не должны были применяться ограничения, предусмотренные порядком Сейма о поездках. Кроме того, по ее мнению, должны были быть учтены установленные в Уставе Сейма исключения, которые распространяются на депутатов Сейма, занимающих также должность министра.