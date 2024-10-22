Суд аннулировал сделки с земельными участками семьи мэра Каунаса, участки должны быть возвращены государству

„Восстановление прав собственности отменено, сделки аннулированы“, - сообщила Elta прокурор Отдела общественной защиты Каунасской окружной прокуратуры Сольвейга Градзявичене.
В понедельник суд полностью удовлетворил жалобу прокурора.
Суд отменил решения Национальной земельной службы (НЗС) о восстановлении прав собственности и признал недействительным договор купли-продажи, по которому эти участки были проданы, а также постановил применить реституцию и вернуть эти участки в собственность Литовского государства, с компенсацией покупателям.
Прокуратура защищала общественный интерес относительно возможной незаконной передачи государственной земли в частную собственность.
„Решение о восстановлении прав собственности в натуре было принято с нарушением закона“, - говорит прокурор С. Градзявичене.
Решение суда не является окончательным и еще может быть обжаловано. Если судебные решения и дальше будут в пользу прокуратуры, участки будут возвращены государству.
Суд уже применил временные меры защиты к указанным участкам.