2024.10.22 12:53

Суд аннулировал сделки с земельными участками семьи мэра Каунаса, участки должны быть возвращены государству

 
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
ELTA

Каунасская палата Регионального административного суда аннулировала сделки, связанные с принадлежащими Матийошайтисам участками в микрорайоне Вичюнай.

„Восстановление прав собственности отменено, сделки аннулированы“, - сообщила Elta прокурор Отдела общественной защиты Каунасской окружной прокуратуры Сольвейга Градзявичене.

В понедельник суд полностью удовлетворил жалобу прокурора.

Суд отменил решения Национальной земельной службы (НЗС) о восстановлении прав собственности и признал недействительным договор купли-продажи, по которому эти участки были проданы, а также постановил применить реституцию и вернуть эти участки в собственность Литовского государства, с компенсацией покупателям.

Прокуратура защищала общественный интерес относительно возможной незаконной передачи государственной земли в частную собственность.

„Решение о восстановлении прав собственности в натуре было принято с нарушением закона“, - говорит прокурор С. Градзявичене.

Решение суда не является окончательным и еще может быть обжаловано. Если судебные решения и дальше будут в пользу прокуратуры, участки будут возвращены государству.

Суд уже применил временные меры защиты к указанным участкам.

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