Суд аннулировал сделки с земельными участками семьи мэра Каунаса, участки должны быть возвращены государству

Суд отменил решения Национальной земельной службы (НЗС) о восстановлении прав собственности и признал недействительным договор купли-продажи, по которому эти участки были проданы, а также постановил применить реституцию и вернуть эти участки в собственность Литовского государства, с компенсацией покупателям.