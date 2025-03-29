2025.03.29 10:42

Суббота — День велосипеда в Вильнюсе: экскурсии, бесплатный технический осмотр

 
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Moteris
Moteris
ФОТО: Shutterstock

Велосипед — это экологичный, активный и увлекательный способ исследовать Вильнюс, сообщает портал MadeinVilnius.

„Вильнюс – зеленая столица Европы 2025“ приглашает вас встретить весну, приняв участие в мероприятиях „На велосипеде по городу“ – вас ждут интересные открытия, полезные знания и новые впечатления!

29 марта (суббота)

Смахни пыль со своего велосипеда – „Do it yourself!“

11.00–18.00 Площадь Кудиркос

Палатка для ремонта велосипедов Decathlon, бесплатная техническая поддержка вашего велосипеда: диагностика, подкачка шин, регулировка тормозов и передач, замена камер.

Экскурсии и походы — открой Вильнюс заново!

Открой для себя историю города, зеленые зоны и малоизвестные места, путешествуя на велосипеде. Отправься в захватывающее путешествие в сопровождении опытных гидов:

•10.00 „По берегам и мостам Нериса“ (13 км)

•10.00 „Между городом и природой: Бельмонтас – Павильнис – Новая Вильня“ (25 км)

•14.00 „По Вингису и Жверинасу“ (13 км)

•14.00 „Между городом и природой: Вильнюсский Калварийско – Вяркяйский региональный парк“ (35 км)

•14.00 „Решения Вильнюса по развитию велосипедной культуры в городе“ (14 км)

Регистрация на экскурсии и подробная информация: https://bit.ly/ZSrenginiai

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