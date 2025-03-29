Суббота — День велосипеда в Вильнюсе: экскурсии, бесплатный технический осмотр

29 марта (суббота)
Смахни пыль со своего велосипеда – „Do it yourself!“
11.00–18.00 Площадь Кудиркос
Палатка для ремонта велосипедов Decathlon, бесплатная техническая поддержка вашего велосипеда: диагностика, подкачка шин, регулировка тормозов и передач, замена камер.
Экскурсии и походы — открой Вильнюс заново!
Открой для себя историю города, зеленые зоны и малоизвестные места, путешествуя на велосипеде. Отправься в захватывающее путешествие в сопровождении опытных гидов:
•10.00 „По берегам и мостам Нериса“ (13 км)
•10.00 „Между городом и природой: Бельмонтас – Павильнис – Новая Вильня“ (25 км)
•14.00 „По Вингису и Жверинасу“ (13 км)
•14.00 „Между городом и природой: Вильнюсский Калварийско – Вяркяйский региональный парк“ (35 км)
•14.00 „Решения Вильнюса по развитию велосипедной культуры в городе“ (14 км)
Регистрация на экскурсии и подробная информация: https://bit.ly/ZSrenginiai