Стумбрасов подозревают в незаконном огораживании государственного леса

Дом Стумбрасов стоит на окраине Вильнюса, на ул. Саману. Участок на равных правах принадлежит обоим супругам (размер участка 0,1000 га).
Участок дочери отстраненного с должности президента Роландаса Паксаса и ее мужа граничит с государственным лесом. По закону, лес - даже собственный - не должен быть огорожен, он должен быть доступным для всех. Здесь же лес не только огорожен, но и по периметру его обсадили туями. На огороженный участок никто, кроме Стумбрасов и их гостей, попасть не может.
В лесу также устроен домик на дереве, баскетбольная площадка и газон, что также является нарушением (уничтожение подлеска).
Инспекторы Департамента охраны окружающей среды подтвердили нарушения и начали расследование.
Представитель Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Раса Кекштене сказала Delfi, что инспекция проведет проверку.
Журналист портала обращался за комментариями к Стумбрасам, но ответа не получил.