Стумбрасов подозревают в незаконном огораживании государственного леса

Участок дочери отстраненного с должности президента Роландаса Паксаса и ее мужа граничит с государственным лесом. По закону, лес - даже собственный - не должен быть огорожен, он должен быть доступным для всех. Здесь же лес не только огорожен, но и по периметру его обсадили туями. На огороженный участок никто, кроме Стумбрасов и их гостей, попасть не может.