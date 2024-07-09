2024.07.09 13:53

Строящемуся в Каунасе легкоатлетическому манежу присвоено имя В. Адамкуса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
экс-президент Литвы Валдас Адамкус
экс-президент Литвы Валдас Адамкус
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Строящемуся в Каунасе, Жалякальнисе, легкоатлетическому манежу присвоено имя экс-президента Валдаса Адамкуса.

Такое решение во вторник было принято консенсусом Каунасского муниципального совета. Присвоить имя бывшего руководителя страны объекту, строящемуся рядом со стадионом им. Дарюса и Гиренаса, совету предложил мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

„Деятельность и заслуги почетного гражданина города Каунаса, экс-президента Валдаса Адамкуса перед Каунасом и Литвой достойны самой высокой оценки. Валдас Адамкус активно участвовал в общественной и политической деятельности литовской диаспоры, был активным участником и организатором спортивных мероприятий“, - говорится в пояснительной записке к проекту.

„Архитекторы предложили эту идею и „Единому Каунасу“, всем моим знакомым, с которыми я общаюсь – и бизнесменам, и профессорам и т. д. – всем понравилась эта идея“, - после заседания журналистам сказал мэр Каунаса.

„У меня была возможность поговорить с уважаемым экс-президентом, он поддерживает эту идею, и я считаю, что увековечить это – хорошая идея“, - добавил он.

Мэр также сообщил, что установка манежа обойдется муниципалитету в более чем 22 млн евро. По его словам, объект планировалось открыть в сентябре, но, по словам В. Матийошайтиса, работы, вероятно, завершатся в декабре.

Каунасское самоуправление ранее сообщало, что строящийся легкоатлетический манеж будет оборудован современной инфраструктурой – шестью беговыми дорожками длиной 200 метров и восемью беговыми дорожками длиной 60 метров, тренировочными секторами для прыжков, толкания ядра и дальнего метания, гимнастическими и тренировочными залами, массажными кабинетами.

Наблюдать за спортивными соревнованиями в манеже смогут до 500 человек, будет оборудована и подземная парковка на 150 мест.

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