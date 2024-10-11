Стрельба в Вильнюсе: пострадавшего полицейского выпустили из больницы

Республиканская вильнюсская университетская больница сообщила в полицию, что полицейский 1997 г.р. был выписан из больницы, ему назначено амбулаторное лечение.
Работники больницы информировали, что в 18.40 ч. в врачам обратилась сотрудница полиции 2000 г.р. У нее диагностирована стреляная рана в области бедра. После оказания помощи женщине назначено амбулаторное лечение.
Полицейские третьего комиссариата полиции и студентка-практикантка Юридического факультета ВУ попали под обстрел 10 октября в центре Вильнюса.
Delfi напоминает, что 10 октября в 10.21 ч. в Вильнюсе, на ул. Васарё 16-осёс, в доме, мужчина (1962 г.р.), стреляя из нелегального пистолета TT, застрелил адвоката 1955 г.р. и ранил двоих полицейских. Подозреваемый был задержан.
Начато расследование по факту убийства опасным для других людей способом. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 8 лет до пожизненного заключения.