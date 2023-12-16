Страны Конвенции Эспо приняли повторное решение по Белорусской АЭС

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Baltarusijos atominės elektrinės statybos
Baltarusijos atominės elektrinės statybos
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Девятая встреча стран Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспо) завершилась в пятницу в Женеве встречей представителей на высоком уровне, на которой было принято решение о невыполнении Беларусью своих обязательств в рамках эксплуатации Белорусской АЭС в Островце.

Еще одно важное для Литвы решение касается несоответствия национального законодательства Беларуси Конвенции Эспо.

Как отмечается в сообщении Министерства охраны окружающей среды, в решении по Белорусской АЭС страны Конвенции Эспо единогласно еще раз подтвердили нарушения Беларуси при разработке этого проекта, обязали Беларусь надлежащим образом применять требования этой конвенции в будущем, и отметили недостаточный прогресс в выполнении рекомендаций Комитета по осуществлению Конвенции Эспо.

В решение о несоответствии белорусского законодательства не только установлено нарушение, но и даны рекомендации, какие действия следует предпринять Беларуси, чтобы должным образом перенести требования Конвенции Эспо в национальное законодательство.

"Литва, будучи соседней с Беларусью страной, приветствует эти решения стран Конвенции Эспо, которые направлены на обеспечение надлежащего проведения трансграничной оценки воздействия на окружающую среду, прозрачных процедур и надлежащего информирования общества и институтов соседних стран и обеспечение их прав при реализации проектов, которые могут иметь трансграничные последствия для соседних стран", - сказала заместитель министра охраны окружающей среды Раминта Радавичене, участвовавшая в этой встрече.

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Источник
ru.DELFI.lt
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