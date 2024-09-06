Страны ЕС выдали россиянам более 115 тысяч видов на жительство в 2023 году

Как пишет портал „Радио Свобода“, в рекордный 2022 год ЕС выдал больше 116 тысяч видов на жительство, а суммарно за два года войны россияне получили почти 232 тысячи разрешений на пребывание. Это почти на пять тысяч больше, чем за три довоенных года.

Лидером по выдаче видов на жительство осталась Германия, которая выдала почти 22 тысячи разрешений. В 2022 году этот показатель составил почти 20 тысяч.

Показатели Германии за прошлый год оказались почти рекордными для всех стран ЕС за последние 10 лет. Больше видов на жительство выдала только Польша в 2021 году – 23,5 тысячи, пишет „Вёрстка“.