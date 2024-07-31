Странное решение Минздрава: всем работникам – частное страхование здоровья

„Все необходимые услуги здравоохранения оплачивают из Фонда обязательного налога на здравоохранение (ОНЗ), а расходы на здравоохранение и компенсируемые лекарства, которые не оплачивает бюджет ОНЗ, могут оплачивать за счет дополнительного (добровольного) страхования“, – сказал он.

Пресс-секретарь Минздрава Юлиянас Галишанскис напрямую на вопрос не ответил, он пояснил, что в законе речь идет об обязательном страховании здоровья и дополнительном (добровольном) страховании.

Delfi обратился за комментарием к работникам Минздрава и интересовался, можно ли это расценивать как признание Дулькиса того, что обязательного страхования здоровья недостаточно.

На Центральном портале госзакупок появилась информация о том, что договор с компанией BTA Baltic Insurance Companyо медицинском страховании работников Минздрава был заключен в конце 2023 года.

„В конце года мы оценим воздействие этой меры на привлечение и сохранение работников и будем решать целесообразность ее дальнейшего использования“, – сказал Галишанскис.

Минздрав заметил, что это средство поощрения предложили сами работники.

„Мы советовались с работниками, спрашивали, какие средства их мотивировали бы, министерство ввело более гибкий график работы, больше внимания уделяет профессиональному совершенствованию работников, вовлекает работников в принятие решений“ – сказано в ответе Галишанскиса.

По его словам, этот способ мотивации действует с конца 2023 до декабря 2024 г.

Галишанскис сказал Delfi, что дополнительное страхование - это средство поощрения, цель которого – привлечение и сохранение хороших специалистов, создание привлекательных условий труда и мотивация работников.

В его ответе сказано, что дополнительное страхование здоровья и другие средства поощрения работодатели используют для создания привлекательных условий труда.

„Госсектор конкурирует с частным за хороших специалистов, поэтому госучреждения должны думать о мерах поощрения, а не только о зарплатах“, – прибавил он.

На эту новость отреагировал бывший глава Минздрава Аурелиюс Верига.

По его словам, сложно найти подходящие слова, чтобы охарактеризовать ситуацию.

„Во-первых, это ближайшая команда министра. Она не укомплектована, это не вопрос каких-то „бонусов“. Похоже, что никто не хочет работать с таким руководителем министерства“, – сделал вывод нынешний европарламентарий.