Странная ситуация на улицах Вильнюса: работы остановились, потому что закончились материалы

Только после того как жалобы жителей достигли Шешкинского староства, а потом уже и муниципалитета, на улицу Пабяржес с проверкой приехали члены комиссии – такой необычный ремонт прежде можно было увидеть разве что в сериале о рабочих из Азии.
А на улице Пилимо работы стоят уже почти два месяца. Компания Grinda начала их с большим энтузиазмом: быстро разобрала старый тротуар, начала укладывать новый. Затем рабочие пропали. Причина комичная: закончилась тротуарная плитка.
"Это нормально, когда тротуар делают из отходов, неужели нет никого, кто следит за результатом?" – удивлялся вильнюсец Пятрас Мазаляускас, показывая журналистам улицу Пабяржес.
И на самом деле, между плитками видны зазоры по 1-2 см. Мазаляускас заметил, что эти края плитки рассыплются, поскольку тут по тротуару проезжает транспорт - снегоуборочная техника.
"Через пару лет сможем забыть, что тут был тротуар", – сказал вильнюсец.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас согласился с тем, что таких зазоров между плитками не должно быть.
"Прием работ состоится, когда их завершат", – сказал он.
Жители заметили, что такая же проблема наблюдается и на улице Шешкинес.
На вопрос, почему на улице Пилимо остановлены работы, Грубинскас ответил, что ждут доставку тротуарной плитки. Как только ее привезут, работы возобновятся.
Кстати, на этой улице стоят остатки неуложенной плитки, их никто не охраняет, поэтому ее количество уменьшается.
А вот на ул. М.-К.Чурлёниса новый тротуар обещают уложить до Праздника песни. Осталось меньше двух месяцев, но работа стоит.
В Вильнюсе тротуары ремонтируют во многих районах, но на проспекте Лайсвес, 42, тротуар все еще в плачевном состоянии.
Жители Каролинишкес жалуются, что несмотря на жалобы, ситуация не меняется.
Грубинскас пояснил, что список приоритетных улиц составляют с учетом разных критериев, например, уровень износа и интенсивность потока пешеходов.
"В жилых районах еще немало мест с поврежденным тротуаром, но муниципалитет в силу ограниченных финансовых возможностей не может все починить сразу. Поэтому работы проводят поэтапно", – объяснил он.
В этом году муниципалитет обещал заасфальтировать 120 км ул, привести в порядок 40 км тротуаров и 12,5 км велодорожек. На эти работы выделено 74 млн. евро.
Мэр Валдас Бенкунскас заверил, что особое внимание уделяют качеству работ, поэтому на той же улице ничего чинить сразу после окончания гарантийного периода не придется.