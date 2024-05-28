Странная ситуация на улицах Вильнюса: работы остановились, потому что закончились материалы

Только после того как жалобы жителей достигли Шешкинского староства, а потом уже и муниципалитета, на улицу Пабяржес с проверкой приехали члены комиссии – такой необычный ремонт прежде можно было увидеть разве что в сериале о рабочих из Азии.

А на улице Пилимо работы стоят уже почти два месяца. Компания Grinda начала их с большим энтузиазмом: быстро разобрала старый тротуар, начала укладывать новый. Затем рабочие пропали. Причина комичная: закончилась тротуарная плитка.

"Это нормально, когда тротуар делают из отходов, неужели нет никого, кто следит за результатом?" – удивлялся вильнюсец Пятрас Мазаляускас, показывая журналистам улицу Пабяржес.