Страховщики рассказали, на каких улицах столицы чаще всего случаются ДТП

"По данным нашей компании, самые аварийные улицы Вильнюса - ул. Укмергес, Озо, Гележинё Вилко, а также проспекты Саванорю и Лайсвес", – сказал представитель страховой компании Gjensidige Агнюс Гучюс.

Гучюс рекомендует водителям на этих улицах быть внимательными, когда они перестраиваются из одной полосы в другую, должным образом оценивать скорость других участников движения и расстояние до них.

"На улицах с интенсивным движением надо быть готовым к резкому торможению, поэтому важно соблюдать расстояние, чтобы такой маневр был успешным", – сказал Гучюс и напомнил о правиле 3 секунд.

"Когда автомобиль перед вами проезжает какой-то объект, например, знак, другой какой-то ориентир, мысленно отсчитайте 3 секунды. Если вы до этого объекта доедете быстрее, то вы находитесь слишком близко к едущему впереди авто", – напомнил он.