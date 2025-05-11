Столичные велосипедисты возмущены: куда пропали велодорожки?

Если дорожка становится общей для велосипедистов и пешеходов, то велосипедисты утрачивают право первенства.

„Вильнюсский муниципалитет решил, что если велодорожка не коричневого цвета и не асфальтирована, то это не велодорожка, поэтому стирает с нее обозначение. Раньше дорожки были шире, как на проспекте Конституциёс и т.д., было понятно, где ездят велосипедисты, где идут пешеходы, всем было удобно. Плюс, это было безопаснее. А сейчас – балаган“, – возмущались велосипедисты.

В группе „Курьезы с велодорожками в Вильнюсе“ на Facebook жители возмущаются подобными решениями. Велосипедисты ставят акцент на безопасности.