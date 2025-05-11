Столичные велосипедисты возмущены: куда пропали велодорожки?

Если дорожка становится общей для велосипедистов и пешеходов, то велосипедисты утрачивают право первенства.
„Вильнюсский муниципалитет решил, что если велодорожка не коричневого цвета и не асфальтирована, то это не велодорожка, поэтому стирает с нее обозначение. Раньше дорожки были шире, как на проспекте Конституциёс и т.д., было понятно, где ездят велосипедисты, где идут пешеходы, всем было удобно. Плюс, это было безопаснее. А сейчас – балаган“, – возмущались велосипедисты.
В группе „Курьезы с велодорожками в Вильнюсе“ на Facebook жители возмущаются подобными решениями. Велосипедисты ставят акцент на безопасности.
„Когда ты едешь на велосипеде не для развлечения, а, скажем, на работу, хочешь ехать по прямой, чтобы это было быстрее. По проспекту Конституциёс сейчас уже нельзя безопасно ехать, в любом месте может дорогу перебежать пешеход, и ты будешь виноват. Странно, что стирают обозначения, а новые велодорожки не планируют прокладывать. Конечно, на сайтах эти места обозначены как велодорожки. Давайте вспомним, что Вильнюс – зеленая столица Европы, но они ухудшают условия для устойчивого транспорта“, – сказал один мужчина.
Еще больше возмущения вызвал тот факт, что в одном месте знак велодорожка стерли на пешеходном переходе, значит, велосипедисты лишились права первенства и в таком месте до несчастья – один шаг.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас объяснил такие перемены.
„На дорожках, где символы и линии были нанесены очень давно и нанесены на бетонную поверхность или уложенную шашку, обозначения убирают, потому, что это не соответствует нынешним стандартам обозначений. Сейчас велодорожки в Вильнюсе покрыты красным асфальтом, полосы там размечены, есть и символы. Ширина таких дорожек от 2,5 до 3,5 м, движение там двустороннее“, – сказал он.
Грубинскас напомнил, что если дорожка отмечена знаком „Пешеходная и велосипедная дорожка“, на котором символы размещены друг под другом, или когда нет горизонтальных дорожных знаков, там разрешено движение велосипедистов и пешеходов. В таких местах велосипедисты должны уступать дорогу пешеходам, проезжать мимо них на безопасной скорости.
„Переезды дорог для велосипедистов проектируют так и там, где это обосновано потоками транспорта и принципами безопасности. Все решения должны отвечать нормам безопасности, включая видимость, безопасность от преград и ясную схему организации движения. Во всех случаях велосипедист должен снижать скорость, если он приближается к дороге и намеревается ее пересечь, это можно делать только тогда, когда такие действия безопасны“, – сказал Грубинскас.
На сайте JUDU (Susisiekimo paslaugos) указано, что в Вильнюсе есть около 150 км велодорожек, а до 2030 г. их станет 190 км.