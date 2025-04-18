Столичные пенсионеры уже могут регистрироваться на участие в разных формах деятельности

„Мы все хотим, чтобы люди зрелого возраста были физически и эмоционально здоровыми, жили полноценной жизнью, чтобы одиночества и апатии было как можно меньше. Мы выясняли, что хотели бы пожилые люди – смотрели, что предлагает рынок. Я очень надеюсь, что эта программа оправдает себя и станет постоянной“, – сказала вице-мэр Дональда Мейжелите.
Деятельность предлагают 19 поставщиков услуг. Количество мест ограничено, поэтому медлить не стоит.
КИНО
Киноманы старше 60 лет могут участвовать в просмотрах и обсуждениях разных фильмов. Встречи будут организовывать фонд помощи Виды Рамашкене. По желанию они сами могут стать создателями фильмов в мастерской МТSerija - люди смогут писать сценарии, выступать в роли актеров, заниматься съемкой и монтировать снятое. Регистрация по тел. 37067459424 или эл. почте kinoserija@gmail.com.
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Любители активного досуга и спорта могут участвовать в зарядках, занятиях по физической активности, занятиях эмоциональной грамотности, оздоровительных видах деятельности и др.
Занятия скандинавской ходьбой и танцевальная зарядка (ассоциация Balsių bendruomenė, регистрация по тел. +37060032114 или эл. п. neringa.balsiai@gmail.com)
Танцы разных стилей (соло латина, линейные, фитнес латина, современные танцы, зумба и танцевальная терапия): инициатива Виктории Урмонайте-Алекнене, регистрация по номеру +37065830535 или эл. п. sokiofeja@gmail.com.
Медитативные движения, йога и походы на природе: Центр общины Ерузале, регистрация по номеру +37064898034 или эл. п. jeruzalieciai@gmail.com.
Медитация и обучение здоровому образу жизни, арт-терапия, анималотерапия и музыкальная терапия: Paupio globos namai, регистрация по номеру +37068917305 или эл. п. kristina@senjoruavilys.lt.
Многофункциональные виды деятельности, направленные на активность, эмоциональную грамотность и культурное развитие: ПУ Vaikų ugdymas, регистрация по номеру +370 655 64853 или эл. п. info@ugdykim.lt.
Оздоровительные и гражданственные виды деятельности: Вильнюсский отдел Литовской общины самаритян, регистрация по номеру +37067958335 или эл. п rzageliene@gmail.com.
ОБРАЗОВАНИЕ
Культурные виды деятельности (фольклор, поп-музыка, христианские псалмы, ансамбли): Šnipiškiečių namai, регистрация по номеру +37069841798 или эл. п. angeliute@yahoo.com.
Творческие занятия керамикой, рисованием, оздоровлением и цифровой грамотностью: МТ Meno respublika, регистрация по номеру +37069375770 или эл. п. info@menorespublika.lt.
Социальное вовлечение через художественную или музыкальную терапию, творческие мастерские, культурные поездки, что/где/когда? и настольные игры: Община Нового Веркяй, регистрация по номеру +37069985644 или эл. п. nvbendruomene@gmail.com.
Разные творческие мастерские (рисование, рукоделие, изготовление украшений, изготовление натуральной косметики и декораций): ПУ Sėkmės idėja, регистрация по номеру +37069826752 или эл. п. birute.varniene@gmail.com.
Программа философского клуба, народного творчества, латиноамериканских танцев, романтического пения: Университет третьего поколения MČTAU, регистрация по номеру +37062615686 или эл. п. mctau.info@gmail.com.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Творческие и художественные занятия, встречи книжных клубов, клуба любителей кино, оздоровительная деятельность: община Aktyvi Pilaitė, регистрация по номеру +37062910871 или эл. п. aktyvipilaite@gmail.com.
Творческие мастерские экологической устойчивости (вязание, вышивание, макраме, батик): Кристина Петрошявичене, регистрация по номеру +37064112178 или эл. п. kristina.krukonyte@gmail.com.
Творческие мастерские, выставки: ПУ Artoteka, регистрация по номеру +37068303609 или эл. п. info@artoteka.lt.
Занятия художественной терапией (керамика, валяние шерсти, создание мозаик), „гимнастика“ ума и экскурсии в музеи: ПУ Išminties erdvės, регистрация по номеру +37064898034 или эл. п. ismintieserdves@gmail.com.
Разного рода деятельность (рукоделие, линейные танцы, занятия английским): ПУ Senjorų Avilys, регистрация по номеру +37068917305 или эл. п. kristina@senjoruavilys.lt.
Изучение искусства, символики цвета, рисование, фотомастерская, выставки и художественные мероприятия: Литовский союз деятелей искусства, регистрация по номеру +37069923060 или эл. п. info@ldsajunga.lt.
В программе могут принять участие 9840 участников. На программу выделено 202 638 евро.