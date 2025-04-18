Столичные пенсионеры уже могут регистрироваться на участие в разных формах деятельности

„Мы все хотим, чтобы люди зрелого возраста были физически и эмоционально здоровыми, жили полноценной жизнью, чтобы одиночества и апатии было как можно меньше. Мы выясняли, что хотели бы пожилые люди – смотрели, что предлагает рынок. Я очень надеюсь, что эта программа оправдает себя и станет постоянной“, – сказала вице-мэр Дональда Мейжелите.