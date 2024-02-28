Столичное самоуправление планирует привлекать на работу в полицию единовременными выплатами в размере 10 000 евро

В среду Вильнюсский городской муниципальный совет одобрил предложение о выделении единовременного финансового пособия с целью привлечения полицейских в Главный комиссариат полиции Вильнюсской области (ГКПВО). Средства на данное финансовое поощрение будут выделены из столичного муниципального бюджета.
"На сегодняшний день в Вильнюсе не хватает около 400 полицейских. Несмотря на то, что привлечение полицейских не является прямой функцией муниципалитета, город понимает, какое значение имеет этот дефицит для общей ситуации с безопасностью, поэтому было принято решение побуждать молодых людей к выбору этой профессии и работе в столице", – говорит мэр столицы Валдас Бенкунскас в пресс-релизе.
Планируется, что на получение финансового поощрения смогут рассчитывать полицейские, получившие соответствующее образование в высшем учебном заведении или уставном профессиональном училище. Также такие полицейские должны выбрать место работы в вильнюсских подразделениях ГКПВО.
Полицейские, желающие получить поощрительную выплату, должны обратиться с заявлением в муниципальную комиссию, которая будет принимать решения о выплате материального поощрения.
Кроме того, ГКПВО еще предстоит представить план по привлечению и назначению полицейских в подразделения полиции на территории муниципалитета.
В этом году в столичном бюджете на реализацию программы предусмотрено 0,5 млн евро.