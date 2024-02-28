Столичное самоуправление планирует привлекать на работу в полицию единовременными выплатами в размере 10 000 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Столичное самоуправление планирует привлекать на работу в полицию единовременной выплатой в размере 10 000 евро. Такое материальное поощрение получат полицейские, которые обязуются проработать в столице не менее пяти лет.

В среду Вильнюсский городской муниципальный совет одобрил предложение о выделении единовременного финансового пособия с целью привлечения полицейских в Главный комиссариат полиции Вильнюсской области (ГКПВО). Средства на данное финансовое поощрение будут выделены из столичного муниципального бюджета.

"На сегодняшний день в Вильнюсе не хватает около 400 полицейских. Несмотря на то, что привлечение полицейских не является прямой функцией муниципалитета, город понимает, какое значение имеет этот дефицит для общей ситуации с безопасностью, поэтому было принято решение побуждать молодых людей к выбору этой профессии и работе в столице", – говорит мэр столицы Валдас Бенкунскас в пресс-релизе.

Планируется, что на получение финансового поощрения смогут рассчитывать полицейские, получившие соответствующее образование в высшем учебном заведении или уставном профессиональном училище. Также такие полицейские должны выбрать место работы в вильнюсских подразделениях ГКПВО.

Полицейские, желающие получить поощрительную выплату, должны обратиться с заявлением в муниципальную комиссию, которая будет принимать решения о выплате материального поощрения.

Кроме того, ГКПВО еще предстоит представить план по привлечению и назначению полицейских в подразделения полиции на территории муниципалитета.

В этом году в столичном бюджете на реализацию программы предусмотрено 0,5 млн евро.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии