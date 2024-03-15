Столичная полиция будет использовать новое оборудование – призовет к порядку хулиганов на автомобилях и мотоциклах

Жительница Вильнюса Юлия сказала, что как только в Литве потеплело, жители Науяместиса потеряли покой - на улицы выехали не только мотоциклы, но и автомобили, которые своим ревом мешают спокойному отдыху.

"Каждое лето то же самое – неважно, мотоцикл или автомобиль, но им надо мчаться или наоборот ехать медленно, но постоянно жать на газ, добиваясь сильного шума", – рассказала она.

Виктория, которая живет недалеко от Западной объездной дороги, также обратилась в редакцию Delfi, рассказав, что эта дорога - настоящая головная боль для жителей, с началом сезона мотоциклистов, звуки этой техники уже можно слышать и по ночам, спокойно не поспишь.