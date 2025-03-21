Стоит строить планы на выходные: будет солнечно и тепло

Осадков не ожидается. Днем будет 9-14 градусов тепла, теплее будет на юге.
В субботу погода не изменится. И далее над страной будет стоять антициклон, поэтому небо будет ясным, а вероятность осадков невелика. Ночью будет 0-3 градуса мороза, у моря до 3 градусов тепла.
В субботу днем будет солнечно и по-весеннему приятно. Без осадков. Усилится ветер до 8-13 м/с. Будет 9-14 градусов тепла.
В воскресенье без осадков. Облачность будет небольшой. Зато будет ветрено. Ночью 0-3 градусов мороза, у моря до 2 градусов тепла, а днем будет до 8-13 градусов тепла.
В понедельник погода начнет меняться. Ночью придут облака циклона, днем также будет облачно. Местами ожидаются небольшие осадки. Будет дуть ветер. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем 7-12 градусов тепла.
Во вторник недалеко от Литвы пройдет зона низкого атмосферного давления. Будет облачно, прояснения возможны лишь местами. Особых осадков не ожидается. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 тепла, а днем 8-13 градусов тепла.
По нынешним данным, kitomis savaitės dienomis dažniau sulauksime lietaus, o temperatūra liks panaši.