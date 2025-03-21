Стоит строить планы на выходные: будет солнечно и тепло

Осадков не ожидается. Днем будет 9-14 градусов тепла, теплее будет на юге.

В субботу погода не изменится. И далее над страной будет стоять антициклон, поэтому небо будет ясным, а вероятность осадков невелика. Ночью будет 0-3 градуса мороза, у моря до 3 градусов тепла.

В субботу днем будет солнечно и по-весеннему приятно. Без осадков. Усилится ветер до 8-13 м/с. Будет 9-14 градусов тепла.

В воскресенье без осадков. Облачность будет небольшой. Зато будет ветрено. Ночью 0-3 градусов мороза, у моря до 2 градусов тепла, а днем будет до 8-13 градусов тепла.