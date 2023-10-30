Стоимость поставки электроэнергии в ноябре: тысячи потребителей могут вздохнуть с облегчением

По расчетам Delfi, гарантированная поставка в ноябре будет стоить 19,69 цента за киловатт-час при «Стандартном» плане с единой тарифной зоной, что на 17,4% или на 4,2 цента дешевле, чем в октябре (23,85 цента). Счет за эту услугу за 150 кВтч в следующем месяце составит 29,5 евро (в октябре — 35,78 евро).

Цены на другие планы гарантированного энергоснабжения в ноябре: дневной тариф плана "Стандартный" для двухтарифных зон — 20,9 цента, а ночной тариф и тариф на выходные — 16,9 цента за кВтч. Тариф "Дом" обойдется в 18,1 цента для одной тарифной зоны, для двухтарифных зон - 19,1 цента днем и 15,9 цента за кВтч ночью и в выходные дни (абонентская плата составит 3 евро в месяц).