Стоимость аренды в столице: для снижения цен нужно несколько условий

Несмотря на то, что в Литве популярнее тенденция покупки, а не аренды жилья, сейчас из-за высоких цен на недвижимость и ипотеку многие жители выбирают альтернативу аренды. Одни не могут купить жилье из-за небольших доходов, другие не накопили первый взнос, а третьи не хотят попасть в кабалу из-за высоких цен на недвижимость и больших расходов на возвращение кредита.
"Процентная ставка, зарплаты, высокие цены – вот факторы, влияющие на рынок аренды. Проблема накопления первого взноса никуда не исчезла, цены на квартиры не снизились. Расходы на жизнь подорожали, поэтому собрать деньги стало еще сложнее.
Даже если у человека в 2022 г. было 90% начального взноса, в 2023 г. - уже вся сумма, он увидел высокую ставку и понимает, что аренда не стоит больше ипотечного взноса. Поэтому человек арендует, чтобы не брать на себя обязательства при высоких ценах", – пояснил представитель Inreal Томас-Совиюс Квайницкас.
По его словам, в сфере аренды появляются новые интересные предложения.
"Появился коливинг, другие проекты", – прибавил специалист. ОН заметил, что стало больше арендуемого жилья, построенного после 2010 года.
"Арендуют и совсем новое жилье, в котором еще никто не жил. Появился большой выбор 2-комнатных квартир. Люди стали понимать, что 1-комнатные квартиры не слишком привлекательные варианты, а за аренду 3-комнатной выручка недостаточная", – пояснил эксперт.
Глава компании Mano numai Ауримас Чагус сказал, что в Вильнюсе количество арендуемых квартир на рынке выросло на 6%. "Примерно треть ассортимента - новое жилье (после 2010)", – заметил он.
Но цены на аренду пока не снижаются, а даже немного увеличиваются, поскольку стала менее доступной покупка своего жилья.
Однако, по словам Квайницкаса, аренда сейчас стоит меньше, чем в начале войны в Украине.
По его словам, в конце 2023 года аренда жилья в домах, построенных до 1990 г., если говорить о двухкомнатных квартирах, стоила около 500 евро, 1990-2010 гг. – 570 евро, после 2010 г. – 700 евро, до 1940 г. – 690 евро.
"Дороже всего стоит аренда нового жилья и жилья в Старом городе и Науяместисе", – сказал собеседник.
По данным Mano numai, средняя стоимость аренды в Вильнюсе за год подорожала на 10% с 500 в декабре 2022 г. до 550 евро в декабре 2023 г. В Каунасе цены за год не менялись - 400 евро.
Цена на аренду в Вильнюсе в среднем на 25% дороже, чем в Каунасе, а разница в ценах на жилье остается 60%.