Стихия в Западной Литве: Клайпеда готовится к серьезной схватке

"Когда уровень воды в реке Дане поднимается больше 30 см, установленные 30–50 лет назад коллекторы затапливает. Уже полгода назад мы говорили, что нужно организовать проекты гидромоделирования и думать, как бороться со стихией, как на ул. Данес рядом с рекой, так и в Старом городе, видимо, надо устанавливать насосы, с помощью которых воду будут возвращать в реку, в залив, в Балтийское море.