Стихия в Западной Литве: Клайпеда готовится к серьезной схватке

"Когда уровень воды в реке Дане поднимается больше 30 см, установленные 30–50 лет назад коллекторы затапливает. Уже полгода назад мы говорили, что нужно организовать проекты гидромоделирования и думать, как бороться со стихией, как на ул. Данес рядом с рекой, так и в Старом городе, видимо, надо устанавливать насосы, с помощью которых воду будут возвращать в реку, в залив, в Балтийское море.
Природа, ее изменения в Литве ясно показывают, что без новых средств стихия рано или поздно захватит город, ее будет сложно обуздать", – обобщил Вайткус.
Сейчас, по его словам, ситуация стабилизировалась.
Мэр сказал, что пока говорить о нанесенном ущербе рано.
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