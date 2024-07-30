Стихия оставила пенсионеров без электричества: ESO рекомендует приобрести генератор

Пожилые люди не паникуют. „Неизвестно, что будет. Нам трудно сказать. Но мы не собираемся покупать генератор“, – сказала Ангеле.

Женщина заметила, что однажды они с мужем провели без электричества 24 часа. „Было и такое, когда электричества не было 2-3 суток. Это несколько лет назад, когда шли ремонты. С большим морозильником все было хорошо, все сохранилось“, – сказала Ангеле. Она надеется, что и в этот раз все обойдется.