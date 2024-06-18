Степуконису придется носить электронный браслет еще три месяца

„Судья предварительного расследования приняла решение удовлетворить ходатайство прокурора и продлила избранную подозреваемому меру пресечения – интенсивный надзор – на срок 3 месяца, начиная с 20 июня 2024 г. до 20 сентября 2024 г.“, – сообщил агентству Elta представитель суда Гедрюс Янонис.
Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней в Вильнюсском окружном суде путем подачи жалобы через Районный суд города Вильнюса.
Заседание суда состоялось во вторник в дистанционном режиме.
„Избрана мера пресечения, наиболее целесообразная на данный момент, проводятся интенсивные следственные действия, осуществляется сотрудничество с зарубежными странами“, – сообщил Elta уполномоченный европейский прокурор Д. Карчинскас.
ELTA напоминает, что 22 марта Районный суд города Вильнюса удовлетворил ходатайство прокурора и разрешил одеть на бывшего партнера BaltCap Infrastructure Fund Ш. Степукониса, задержанного в Вильнюсе в феврале по подозрению в хищении 40 млн евро средств фонда капитала, электронный браслет. Тогда суд обязал подозреваемого носить электронный браслет минимум три месяца.
Меру пресечения – обязанность носить электронный браслет – может избрать только суд, прокурор не вправе самостоятельно избрать или продлить срок применения данной меры пресечения. Это вторая по суровости мера пресечения. После получения ходатайства об избрании данной меры пресечения суд обычно выясняет, будет ли после ее назначения обеспечена подача электроэнергии и надлежащая связь.
Электронный браслет – это электронное устройство, позволяющее отслеживать местонахождение подозреваемого.