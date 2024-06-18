Степуконису придется носить электронный браслет еще три месяца

ELTA напоминает, что 22 марта Районный суд города Вильнюса удовлетворил ходатайство прокурора и разрешил одеть на бывшего партнера BaltCap Infrastructure Fund Ш. Степукониса, задержанного в Вильнюсе в феврале по подозрению в хищении 40 млн евро средств фонда капитала, электронный браслет. Тогда суд обязал подозреваемого носить электронный браслет минимум три месяца.

Меру пресечения – обязанность носить электронный браслет – может избрать только суд, прокурор не вправе самостоятельно избрать или продлить срок применения данной меры пресечения. Это вторая по суровости мера пресечения. После получения ходатайства об избрании данной меры пресечения суд обычно выясняет, будет ли после ее назначения обеспечена подача электроэнергии и надлежащая связь.