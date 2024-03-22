Степукониса освобождают из-под ареста, на него надели браслет

Браслет на ноге он будет носить минимум до 20 июня 2024 года.
Степуконис провел под арестом больше 1,5 месяцев.
По данным журналистов, 22 марта Степукониса привезли в офис Службы расследования финансовых преступлений в Вильнюсе.
Меру заключения в виде ношения специального браслета может назначать только суд. Это вторая по степени строгости мера пресечения. Браслет надевают на ногу подозреваемого. Благодаря браслету стражи порядка могут следить за передвижением подозреваемого.
По данным журналистов, сотрудники СРФП активно допрашивают Степукониса, он сотрудничает с правоохраной, назначенную меру пресечения подозреваемый не обжаловал.
"Прокурор думает, что он будет скрываться, но ведь он после первого звонка вернулся из Украины", – сказал адвокат подозреваемого Шарунас Вадейкис.
Степуконис был задержан 10 февраля, через два дня суд разрешил взять его под арест на 14 дней, потом продлил время задержания до 24 марта.
BaltCap подала иск против своего бывшего партнера в Литве Шарунаса Степукониса, игорной компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционера в Эстонии OB Holding 1, с которых она пытается взыскать 16,6 млн евро. Управляющая компания BaltCap расторгла договор с Степуконисом в ноябре прошлого года и немедленно обратилась в правоохранительные органы после выявления нарушений в управлении финансами возглавляемого им фонда. Есть подозрение, что в общей сложности Степуконис мог присвоить около 30 млн евро. Часть этих денег он мог проиграть в казино.