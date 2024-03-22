Степукониса освобождают из-под ареста, на него надели браслет

BaltCap подала иск против своего бывшего партнера в Литве Шарунаса Степукониса, игорной компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционера в Эстонии OB Holding 1, с которых она пытается взыскать 16,6 млн евро. Управляющая компания BaltCap расторгла договор с Степуконисом в ноябре прошлого года и немедленно обратилась в правоохранительные органы после выявления нарушений в управлении финансами возглавляемого им фонда. Есть подозрение, что в общей сложности Степуконис мог присвоить около 30 млн евро. Часть этих денег он мог проиграть в казино.