Статистика: какие водители чаще совершают ДТП?

По данным Lietuvos draudimаs, больше всего ДТП в этом году совершили водители 36-45 лет. Они были виновниками 28% всех ДТП. Похожей была ситуация и в 2023 году – 27%.

Представитель страховой компании Артурас Юодейкис сказал, что такие данные могут быть связаны с тем, что это самые активные водители, они чаще всего ездят на машинах.

„В возрастную группу 36–45 лет входит немало людей, ведущих активный образ жизни. Это и молодые родители, которым удобнее ездить на своем авто, чем на общественном транспорте. На дорогах много людей этой возрастной группы, поэтому и ДТП фиксируется больше. Вероятно, молодежь чаще пользуется общественным транспортом или услугами подвоза“, − заметил Юодейкис.