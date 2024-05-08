Стартует весенняя вакцинация диких животных против бешенства: будет разбросано более 500 000 приманок

Сообщается, что вакцинация диких животных против бешенства будет проводиться на той части территории 50-километрового участка границы с соседними странами – Польшей и Беларусью – которая отнесена к буферной зоне: Шальчининкское районное самоуправление, Тракайское районное самоуправление, Вильнюсское районное самоуправление, Электренайское самоуправление, Кайшядорское районное самоуправление, Пренское районное самоуправление, Алитусское районное самоуправление, Варенское районное самоуправление, Друскининкайское самоуправление, Зарасайское районное самоуправление, Игналинское районное самоуправление, Швенченское районное самоуправление, Рокишкское районное самоуправление, Утeнское районное самоуправление, Аникщяйское районное самоуправление, Молетское районное самоуправление, Укмергское районное самоуправление, Ширвинтское районное самоуправление, Кайшядорское районное самоуправление, Электренайское районное самоуправление, Бирштонское самоуправление, Мариямпольское самоуправление, Калварийское самоуправление.

На одном квадратном километре будет разбросано не менее 25 приманок с вакциной против бешенства. Всего на территории Литвы будет разбросано около 505 000 приманок.

При благоприятных метеорологических условиях весеннюю вакцинацию диких животных против бешенства планируется завершить 30 июня, сообщается в пресс-релизе ГПВС.

ГПВС напоминает, что вакциносодержащие приманки соответствуют стандартам безопасности. В случае обнаружения такой ​​приманки просьба ее не трогать и не собирать, а немедленно сообщить об этом в ГПВС. За ними приедут специалисты.