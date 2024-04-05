Стартует новая рекламная кампания Go Vilnius: поток туристов в столицу планируется увеличить на 25%

"Мы видим, что Вильнюс знают 43% британцев, то есть менее половины британцев, проживающих в Великобритании. (…) В Германии знают немного больше, 62%, но эта известность может и должна быть выше", - подчеркнула она.

Антонио Бектл, креативный директор агентства BM Boutique, создавший идентичность рекламной кампании, также подчеркнул, что после вторжения России в Украину вопрос "что есть Восток для Запада" стал особенно актуальным, и возникла необходимость изменить ошибочное отношение жителей Запада к Восточной Европе.

"Мы видим, что целых 60% британцев (…) говорят, что хотели бы вернуться сюда снова или порекомендовали бы другим. Половина немцев говорит то же самое. Мы видим, что стереотип является препятствием для посещения Вильнюса, но, когда мы преодолеваем этот стереотип, они думают совершенно по-другому", - сказала Александравичене.

Однако, по словам Александравичене, исследования показывают, что приезду туристов в нашу страну препятствуют стереотипы, в частности тот факт, что многие до сих пор считают Литву слаборазвитым государством бывшего советского региона.

"Теперь мы политически думаем о том, что на самом деле думает о нас Запад, действительно ли мы их интересуем, знают ли они, что происходит в нашем регионе. И быстро выяснилось, что они понятия не имеют, что здесь происходит, они ничего не знают о Востоке", - сказал он.

"Но мы соседи, живем на одном континенте, а также являемся частью Евросоюза, поэтому мы должны быть равными (…) Нам нужно сломать стереотип", - пояснил Бектл.

В ходе рекламной кампании пользователям интернета в Германии и Великобритании, а также на различных стендах на станциях метро и в аэропортах будут показывать видеоролик, иронично изображающий стереотипные образы "советского" Вильнюса, на смену которым придут сегодняшние вильнюсские пейзажи.