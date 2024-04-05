Стартует новая рекламная кампания Go Vilnius: поток туристов в столицу планируется увеличить на 25%

Рекламную кампанию Expectations vs. Reality (Ожидания и реальность) планируется запустить в понедельник, 8 апреля.
"Поскольку мы маленькие, чтобы привлечь внимание, мы должны быть смелыми", - сказала в четверг на презентации новой рекламной кампании столицы для немецкого и британского рынков руководитель Go Vilnius Довиле Александравичене.
"Повысить известность непросто, рынки очень велики и, очевидно, потенциал намного больше", - добавила она.
"Мы видим, что Вильнюс знают 43% британцев, то есть менее половины британцев, проживающих в Великобритании. (…) В Германии знают немного больше, 62%, но эта известность может и должна быть выше", - подчеркнула она.
По словам главы Go Vilnius, популярность столицы последние три года растет, а в Германии Вильнюс стал более известен после саммита НАТО летом прошлого года.
Однако, по словам Александравичене, исследования показывают, что приезду туристов в нашу страну препятствуют стереотипы, в частности тот факт, что многие до сих пор считают Литву слаборазвитым государством бывшего советского региона.
"Мы видим, что целых 60% британцев (…) говорят, что хотели бы вернуться сюда снова или порекомендовали бы другим. Половина немцев говорит то же самое. Мы видим, что стереотип является препятствием для посещения Вильнюса, но, когда мы преодолеваем этот стереотип, они думают совершенно по-другому", - сказала Александравичене.
Антонио Бектл, креативный директор агентства BM Boutique, создавший идентичность рекламной кампании, также подчеркнул, что после вторжения России в Украину вопрос "что есть Восток для Запада" стал особенно актуальным, и возникла необходимость изменить ошибочное отношение жителей Запада к Восточной Европе.
"Теперь мы политически думаем о том, что на самом деле думает о нас Запад, действительно ли мы их интересуем, знают ли они, что происходит в нашем регионе. И быстро выяснилось, что они понятия не имеют, что здесь происходит, они ничего не знают о Востоке", - сказал он.
"Но мы соседи, живем на одном континенте, а также являемся частью Евросоюза, поэтому мы должны быть равными (…) Нам нужно сломать стереотип", - пояснил Бектл.
В ходе рекламной кампании пользователям интернета в Германии и Великобритании, а также на различных стендах на станциях метро и в аэропортах будут показывать видеоролик, иронично изображающий стереотипные образы "советского" Вильнюса, на смену которым придут сегодняшние вильнюсские пейзажи.
"Следующую кампанию мы планируем для польского рынка, эта кампания для него не подходит, потому что проблем с известностью нет, но есть и другое – у них немного другое представление о Вильнюсе. Вильнюс очень изменился за годы независимости. Те, кто не был в Вильнюсе, не знают и даже не думают об этом. Эта кампания призвана опровергнуть стереотип о том, что Вильнюс такой, каким он был 30 или 40 лет назад", - после мероприятия о предстоящих планах по популяризации столицы за рубежом рассказала Elta глава Go Vilnius.
По словам Александравичене, в целях развития туризма в ближайшее время агентство пригласит в Вильнюс представителей иностранных СМИ, а также организует второй по счету "Фестиваль холодного борща" и мероприятия "Молодой как Вильнюс" (Jaunas kaip Vilnius), посвященные дню рождения города.
"У нас уже есть собственный торговый знак Pink Soup Fest. В каждом крупном городе есть свое уникальное мероприятие, в котором участвуют туристы (…) Наш "Фестиваль холодного борща" настолько уникальный объект притяжения, что мы можем пригласить всех в Вильнюс, чтобы посмотреть на него", - сказала Александравичене.
Go Vilnius – официальное агентство развития города Вильнюса, предоставляющее информацию о столице туристам, инвесторам, приезжим работникам, предпринимателям и компаниям.