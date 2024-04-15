Стареющее литовское общество – проблема для бизнеса: как ее решать

С ним согласна и представитель компании BTA Евгения Крищюне: "Чтобы приспособиться к демографическим переменам, бизнес много инвестирует в технологии и инновации, которые помогут компенсировать нехватку рабочей силы. Но надо признать, что все эти новшества людей не заменят. Поэтому компании должны менять свое отношение к взращиванию работников, их переквалификации, особенно людей старшего возраста".

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс сказал, что из-за нехватки работников бизнесу сложно работать на полную мощность, не удается осуществить все заказы.

Снижение числа людей трудоспособного возраста - уже сейчас существующая проблема – это коснется не только компаний, но и самой жизни государства. Все больше денег будет требоваться на систему здравоохранения и социальной защиты, а молодежи будет все меньше.

"Несмотря на то, что переквалификация очень важна, в этой сфере еще нужно внести коррективы. Действующая в Литве система обучения взрослых не гарантирует взращивание необходимых навыков для работы в промышленном секторе: предлагаемые программы обучения не отвечают требованиям рынка в настоящем и будущем, недостаточно поощряется вовлечение работодателей, не используется потенциал обучения на рабочем месте", – сказал Янулявичюс.

Однако для сохранения или возвращения пожилых людей на рынок труда, нужны инвестиции. Постоянное укрепление навыков, совершенствование квалификации, переквалификация - это приоритетный вопрос в секторе производства. Большая часть рабочих мест – компьютеризирована, связана с техникой, технологиями, поэтому люди должны быть грамотными и уметь пользоваться технологиями, кроме того, все чаще требуется владение английским языком.

По словам Янулявичюса, люди пенсионного возраста, которые еще чувствуют себя крепкими и способными работать, хотят иметь занятие – должны оставаться на рынке труда. Их ждут.

Крикщюне заметила, что в будущем ситуация будет только ухудшаться: "Я думаю, из-за старения общества на рынке труда в некоторых сферах начнутся вызовы, связанные со старением общества".

Нередко пожилых людей с рынка труда вытесняют их же убеждения и страхи.

Крикщюне заметила, что надо менять отношение бизнеса и общества к пожилым людям: "Я считаю, что проблема не только в том, что работодатели охотнее принимают молодежь, но и то, что пожилые люди преждевременно "списывают" себя, утрачивают уверенность в себе и не решаются на перемены".

Она заметила, что важно создавать новые программы обучения. Надо обучать людей не только новым технологиям, функциям, целям и принципам работы, но и помочь приспособиться к рабочей культуре и ценностям.