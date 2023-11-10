Стало известно, включат ли Тракай в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

 
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Trakų istorinis nacionalinis parkas
Trakų istorinis nacionalinis parkas
ФОТО: Keliaukkitaip.lt nuotr.

Заявка на внесение Тракайского исторического национального парка в список Всемирного наследия ЮНЕСКО была подана в 2005 году. В этом году в этот список включили модернистскую архитектуру Каунаса, возник вопрос, а как обстоят дела с Тракай? Выяснилось, что этот объект в список Всемирного наследия ЮНЕСКО не будет включен, пишет портал madeinvilnius.lt.

"Тракайский национальный парк эксперты ИКОМОС оценили как объект национального значения, не всемирного, поэтому Литва поняла, что Тракай в список ЮНЕСКО не попадет и отозвала заявку", – сказала Мигле Виселгайте, представитель Литовской национальной комиссии ЮНЕСКО.

Уникальный Тракайский национальный парк в 2003 году был включен в предварительный список наследия Литвы.

Тракайский национальный парк был основан в 1991 г., чтобы сохранить комплексы Исторического центра Литовского государства и их аутентичную природу. Это уникальное место, отражающее важные исторические события в Литве и Восточной Европе. Это наполовину естественный, наполовину сформированный ландшафт территорией 8200 га, объединяющий систему 32 озер.

Тракайский национальный парк - это не только озера, замок и природа. Это городища, поместья, волочные деревни (деревни времен волочной реформы), "уличные" деревни (дома располагаются вдоль улицы), хутора. Его уникальность в том, что все компоненты дополняют друг друга и создают необычайно живописную композицию.

Модернистская архитектура Каунаса стала пятым литовским объектом в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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