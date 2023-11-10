Стало известно, включат ли Тракай в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Заявка на внесение Тракайского исторического национального парка в список Всемирного наследия ЮНЕСКО была подана в 2005 году. В этом году в этот список включили модернистскую архитектуру Каунаса, возник вопрос, а как обстоят дела с Тракай? Выяснилось, что этот объект в список Всемирного наследия ЮНЕСКО не будет включен, пишет портал madeinvilnius.lt.