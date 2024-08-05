2024.08.05 16:56

Стало известно, сколько человек умерло в Литве в прошлом году и какие самые распространенные причины смерти

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Bernardinų kapinėse sužydėjo scylės
Bernardinų kapinėse sužydėjo scylės
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Институт гигиены сообщает, что в прошлом году в Литве умерло почти на 5,9 тыс. человек меньше, чем в 2022 году.

По подсчетам института, в прошлом году в Литве умерло 37 005 человек. Это означает, что в 2023 году на 100 000 жителей приходилось почти 1 289 смертей, а в 2022 году – почти 1 515 смертей на 100 000 жителей.

По данным института, на четыре наиболее распространенные причины смерти: болезни сердечно-сосудистой системы, злокачественные опухоли, внешние причины смерти и болезни пищеварительной системы пришлось более 82 проц. всех причин смерти.

В 2023 году умерло 8 265 жителей трудоспособного возраста. Это более пятой части всех смертей, указывается в сообщении.

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