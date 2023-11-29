Стало известно о смерти еще одного медработника: больница об этом не информировала

По словам члена Литовского союза медиков Вайвы Янкене, ушла из жизни медсестра Шяуляйской больницы.
"Меня информировали о похожем случае в Шяуляйской больнице. Мы пытались говорить с коллегами. Неофициально, в личных беседах они это подтверждают, но официально говорить отказываются. К сожалению, у меня нет никаких подробностей. Люди боятся говорить, они боятся неприятных последствий", – сказала Янкене.
По ее словам, несчастье произошло в конце сентября.
"Я даже не могу сказать, чего именно боятся коллеги, что им может угрожать, но они просили не называть имена. По моим данным, это произошло 30 сентября. Медсестра работала в Клинике матери и ребенка Шяуляйской больницы", – сказала Янкене.
Сама больница об этом не информировала.
"Никакой информации об этом не поступало, не было сообщений Минздрава, больницы. По крайней мере, я не видела, люди, с которыми я говорила, тоже сказали, что ничего не видели. В больнице запрещено говорить об этом, там сложная ситуация. Мы пытались найти контакт с близкими, bet но я контакты не получила. Уже прошло время, если бы говорили по горячим следам, думаю, они говорили бы. Больница сама должна была говорить об этом, министерство должно было сделать заявление", – сказала Янкене.
Портал еще ждет комментария Шяуляйской больницы.