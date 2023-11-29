Стало известно о смерти еще одного медработника: больница об этом не информировала

По словам члена Литовского союза медиков Вайвы Янкене, ушла из жизни медсестра Шяуляйской больницы.

"Меня информировали о похожем случае в Шяуляйской больнице. Мы пытались говорить с коллегами. Неофициально, в личных беседах они это подтверждают, но официально говорить отказываются. К сожалению, у меня нет никаких подробностей. Люди боятся говорить, они боятся неприятных последствий", – сказала Янкене.

По ее словам, несчастье произошло в конце сентября.

"Я даже не могу сказать, чего именно боятся коллеги, что им может угрожать, но они просили не называть имена. По моим данным, это произошло 30 сентября. Медсестра работала в Клинике матери и ребенка Шяуляйской больницы", – сказала Янкене.

Сама больница об этом не информировала.