Стало известно, когда Вильнюс во второй раз отключит отопление

В прошлом году в Вильнюсе и в Каунасе отопительный сезон завершился 25 апреля, в Клайпеде и Паневежисе - 5 мая, а в Шяуляй - 9-10 мая.
Напомним, что отопление в Вильнюсе было отключено 9 апреля, однако на этой неделе его снова включили из-за сильного похолодания.
Муниципалитет напоминает, что жители сами могут решать, когда хотят включить или отключить отопление, не дожидаясь решения муниципалитета. Правда, для этого надо собрать голоса больше половины жителей дома.
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