Стало известно, когда лесники будут раздавать еловые и сосновые ветки

В этом году по всей Литве будет организовано более 50 пунктов бесплатной раздачи хвойных веток.
"Мы приглашаем вас украсить свои дома еловыми или сосновыми ветками и создать праздничное настроение для своих родных и друзей. Эта традиционная праздничная акция, организованная лесниками, не только способствует созданию уюта в домах, но и содействует рациональному использованию природных ресурсов", — говорит генеральный директор Государственного лесного предприятия Валдас Каубре.
Акция по бесплатной раздаче лапника была впервые организована лесничими Шяуляйского района 17 лет назад. И того времени набрала популярность. Ежегодно более 100 000 еловых веток отправляются в дома жителей нашей страны, чтобы создать рождественскую атмосферу.
В ходе этой акции лесники призывают людей не рубить молодые деревца в лесах и не ломать ветки. Ветки, которые привозят лесники, собираются на лесосеках, что позволяет прививать бережное и ответственное отношение к природе.
В период с 15 до 20 декабря лесники организуют еще несколько подобных акций, о которых будет объявлено в ближайшее время. Тем же, кто хочет украсить свой дом не лапником, а елкой, лесники рекомендуют обратиться в Государственное лесное хозяйство и приобрести деревце, специально выращенные в питомниках или на специализированных плантациях.