Стали известны цены на посещение резиденции Деда мороза в Великокняжеском дворце

 
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Kalėdų senelio rezidencija Valdovų rūmuose
Kalėdų senelio rezidencija Valdovų rūmuose
ФОТО: Made in Vilnius

Несколько дней назад Великокняжеский дворец представил рождественскую программу. Вильнюсцев приглашают посетить не только каток, но и резиденцию Деда мороза, а также вечернее шоу. На сайте kakava.lt уже можно купить билеты на эти мероприятия. Цены удивляют, пишет портал Made in Vilnius.

Посещение резиденции деда мороза обойдется в 21 евро. Дети младше 10 лет могут посетить ее бесплатно, но в сопровождении взрослых, поэтому билет все равно придется покупать. Время посещения резиденции - не больше 7 минут. Еще за 6 евро можно купить подарок ребенку. Его во время посещения резиденции ребенку вручит Дед мороз.

Со 2 декабря можно посетить шоу "Вильнюсский сон". Это шоу стирает грань между реальностью и иллюзией. Это музыкальный спектакль, преисполненный футуристических технологий. Он рассказывает историю города на современном языке.

На льду и рядом с катком появятся десятки актеров-фигуристов. Уникальные проекции на стенах дворца помогут перенестись во времена князя Гедиминаса, пофантазировать, как столица Литвы будет выглядеть в будущем", – пишут организаторы проекта.

Этот проект будут показывать в декабре каждый вечер. Цена билета 17,95 евро. Билеты продают на платформе kakava.lt. Дети до 3 лет на мероприятие могут прийти бесплатно, если не будут занимать отдельные места. Детские билеты стоят на 3 евро меньше. Продолжительность сеанса 45 минут.

Проект организует Литовская федерация фигурного катания.

Билет на каток во дворце стоит 8,39 Eевро, для детей 5,89 евро. Прокат коньков входит в стоимость билета. Дети 3-14 лет могут бесплатно кататься каждый день с 10.00 до 11.15 ч. Количество мест неограничено.

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