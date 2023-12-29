Стала известна стоимость проданного Лубене дома в районе Жверинас

По данным Центра реестра, За эту резиденцию была заплачена самая большая сумма в истории Литвы.

Резиденция находится на столичной улице Бирутес, где живет немало богатых жителей.

По данным Центра реестра, сделка была заключена 21 декабря.

Площадь участка, на котором стоит дом, составляет 0,1640 га. Общая площадь дома - 812,72 кв. м, жилая - 281,20 кв. м. В доме 9 комнат. Он был построен в период с 2006 по 2008 год.

Резиденцию с землей и всеми постройками купили супруги Окманасы за 4,6 млн. евро (сам дом стоил 1,6 млн. евро).