Стаканчик для кофе бесплатно давать не будут: стоить будет до 10 центов

Кроме того, отмечается, что эту тару литовцы массово не будут заменять многоразовыми эквивалентами.
Об этом рассказала представитель сети заправок Circle-K Инга Галинене.
– Новшество вступит в силу с мая, у нас есть время на принятие решений. На прошлой неделе, когда парламент принят постановление, мы информировали о нем европейскую команду, которая разрабатывает тару. Они сказали, что в Европе пока таких изменений нет. А в Швеции тара, состоящая из пластика на 100%, станет платной. Напомним, что стаканчики Circle-K в Европе содержат всего 5% пластика.
– Парламент ввел плату за одноразовую тару всех типов.
– Да, объект - одноразовая тара, в составе которой содержится любое количество пластика.
– В этом весь вопрос, ведь сейчас стоимость стаканчика включена в стоимость напитка. Не кажется ли нелогичным, что за стаканчик будут брать двойную плату?
– Вы правы. Мы заметили, что на протяжении нескольких лет клиенты брали стаканчики для кофе, чтобы наливать в них другие напитки. Чтобы это ограничить, мы ввели плату за стаканчики. Вы можете не брать напиток, но взять стаканчик и заплатить за него в кассе 20 центов. То же самое будет и с пластиковым стаканчиком.
– Что даст введенная плата? Стаканчик не будет стоить евро. Вероятно, плата будет символической. Как вы считаете, это принесет пользу?
– Думаю, больших перемен не было и не будет в будущем. Хочу сказать, что клиенты становятся сознательнее, чаще приходят со своей чашкой. Особенно это заметно во время акций, когда делаем скидку 50%. Мы верим, что и после 1 мая появится больше клиентов со своей чашкой.
Журналисты обратились за комментарием и к главе сети кофеен Coffee Spells Айсте Кошене.
– Как вы оцениваете тот факт, что с мая следующего года будет введена плата за одноразовые стаканчики?
– Я считаю, что это не особенно повлияет на привычки жителей. Если закон принят, мы его будем соблюдать.
– Как вы считаете, сколько будет стоить один стаканчик?
– Думаю, если клиент должен платить за стаканчик, мы выделим из общей стоимости цену стаканчика, и клиент ее будет платить.
– Сколько в среднем стоит стаканчик?
– От 5 до 10 центов. Все зависит от того, для кофе он или для холодных напитков. Мы выведем среднюю цену на тот момент, и будем включать ее при продаже напитков.
– Может, в кафе этот вопрос неактуален, ведь люди могут пиить кофе на месте. Или же большую часть клиентов составляют те, кто берет кофе на вынос?
– У нас два кафе – на ул. Пилимо и на Швитригайлос, это разные кафе. В Старом городе приходят посидеть, там немногие берут на вынос. На ул. Швитригаилос больше людей берут кофе, булочки и бутерброды на вынос, Два кафе, а клиенты в них разные.
– Как вы считаете, заставит ли новая плата клиентов изменить привычки?
– Если честно, думаю, что нет. Клиент знает, сколько стоит одноразовая тара. Я не думаю, что эта сумма достаточно велика, чтобы что-то изменить. Если берешь кофе на вынос, значит, доходы у тебя такие, что ты можешь это себе позволить. Мне кажется цена на 5 центов больше, ничего не меняет.