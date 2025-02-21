"США отдали всё аутсайдеру и сказали — мы готовы вас слушать". Михаил Подоляк о переговорах в Саудовской Аравии и заявлениях Трампа про диктатуру в Украине

„Диктатор без выбора“ — как в Офисе президента Украины оценивают эти тезисы Дональда Трампа?
„Оценивать надо, как способ ведения Трампом переговоров. Он максимально поднимает эскалационную риторику, чтобы получить движение по тем направлениям, которые ему интересы. Эти заявления должны влиять психологически на других, чтобы Трамп что-то мог получить в финале. Но есть ряд заявлений, которые репутационно странно выглядят для самих США. Например, высказывание американской стороны: вот, условно, Путин уничтожил 20% инфраструктуры, а мог и 100%. Я не понимаю, зачем делать такие заявления. Пока что я бы спокойно относился к этим фразам, потому что это внешнеполитический стиль. При этом здесь и позитив есть. Той же Европе пора понять, что она должна зависить сама от себя, и это понимание уже есть“ — комментирует Михаил Подоляк.
„Я уверен, что Россия сама шокирована, что США пошли на такие уступки“: о переговорах в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии 18 февраля завершились переговоры делегаций России и США. Это первый прямой контакт двух стран после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Украина, а также европейские страны в переговорах не участвовали. Киев не был уведомлен о планах провести мероприятие и не приглашен на него. „Для Америки выгодно давить на РФ. Если США считают, что Россия должна вернуться за глобальный политический стол, то она должна вернуться на энергетический рынок, а это удар по энергетическим интересам США. И вернуть Россию на глобальный оружейный рынок — это ударить по американскому. Ты отдаешь все аутсайдеру, отдаешь ему игровые позиции. Но давайте подождем. Надо четко понимать свои интересы. Да, инфомацорнный шторм Трампа — это стиль, он вынуждает другие страны оправдываться. Тут другой вопрос, если мы говорим о России и США. И тут важен поведенческий анализ. Страна, которая сильнее и ресурснее, добровольно отказывается от своей позиции. „Мы готовы слушать и быть младшими партнерами“. Это невероятно. Мы же в 21 веке, всё это записывается в исторический анамнез жизни! И все уступки, какие только можно сделать, США делает. Я уверен, что и РФ шокирована, как США вели себя на этой встрече, ведь Россия уже думала, что будет жесткое противостояние, и они будут вынуждены что-то отдать. А США сказали — мы готовы вас слушать“.
Что со сделкой по редкоземельным металлам и выборами в Украине?
Заключить сделку по редкоземельным металлам Трампу предложил сам президент Украины Владимир Зеленский. По договору, администрация Трампа хотела, чтобы США забирали половину текущих доходов Украиной от добычи ресурсов. Владимир Зеленский отказался подписывать документ. Он пояснил, что эта сделка по итогу не даёт гарантии Украине, и на данный момент в документе нет прямо корреляции между инвестициями и безопасностью. Вашингтон счел недальновидным такое решение Зеленского. Какова судьба сделки сейчас?
„Сделку никто не отменял. Но надо подшлифовать договор и отработать его полноценно. Но смотрите, Зеленский не может работать в интересах другой страны, это несуразно, мягко говоря. Более того, Зеленский поднял субъектность Украины. Учитывая исторический статус Зеленского — человека, который три года противостоит России, и Россия в истерике требует выборы, его можно пытаться дискредитировать, говорить речи про диктатуры, это не будет иметь занчение. В учебники истории уже вписано. А вот что будет вписано в учебники по США, закладывает сейчас Трамп. А выборы во время войны — это абсурдная концепция. Путин ненавидит Зеленского, он хочет его унизить — что он делал с Грузией, например. Есть и другая цель России. Они понимают, что у нас конкурентные выборы, жесткое противостояние, и они в это хотят вмешаться, чтобы во время боевых действий было внутреннее противостояние. Они будут в это добавлять информацию пропаганду, как делали в Румынии, через соцсети. Они хотят получить внутреннее напряжение, высокий градус и раскол, увеличивая провокации по лицнии фронта. Это так очевидно, что я не понимаю — как лицо с другой стороны выходит и говорит то же самое. Чтобы Россия инвестировала не только в войну, но и получила инструменты для внутреннего раскола“.