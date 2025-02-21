"США отдали всё аутсайдеру и сказали — мы готовы вас слушать". Михаил Подоляк о переговорах в Саудовской Аравии и заявлениях Трампа про диктатуру в Украине

Что со сделкой по редкоземельным металлам и выборами в Украине?

„Сделку никто не отменял. Но надо подшлифовать договор и отработать его полноценно. Но смотрите, Зеленский не может работать в интересах другой страны, это несуразно, мягко говоря. Более того, Зеленский поднял субъектность Украины. Учитывая исторический статус Зеленского — человека, который три года противостоит России, и Россия в истерике требует выборы, его можно пытаться дискредитировать, говорить речи про диктатуры, это не будет иметь занчение. В учебники истории уже вписано. А вот что будет вписано в учебники по США, закладывает сейчас Трамп. А выборы во время войны — это абсурдная концепция. Путин ненавидит Зеленского, он хочет его унизить — что он делал с Грузией, например. Есть и другая цель России. Они понимают, что у нас конкурентные выборы, жесткое противостояние, и они в это хотят вмешаться, чтобы во время боевых действий было внутреннее противостояние. Они будут в это добавлять информацию пропаганду, как делали в Румынии, через соцсети. Они хотят получить внутреннее напряжение, высокий градус и раскол, увеличивая провокации по лицнии фронта. Это так очевидно, что я не понимаю — как лицо с другой стороны выходит и говорит то же самое. Чтобы Россия инвестировала не только в войну, но и получила инструменты для внутреннего раскола“.