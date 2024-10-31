Срочное предупреждение от метеорологических служб

„Уже сегодня (в четверг), во второй половине дня, погода начнет ухудшаться. На побережье усилится юго-западный, западный ветер, на западе его порывы достигнут 20 м/с. Опасный ветер распространится и на другие западные районы. Само усиление будет ощущаться сильнее всего в предстоящую ночь. К утру на большей части страны уже будут наблюдаться порывистые ветра, достигающие 20-22 м/с. На побережье ветер усилится до 25 м/с, там ожидается самый сильный ветер. Днем также будет очень ветрено, нашу погоду определит активный циклон, поэтому будет пасмурная погода, дождь и, конечно же, довольно сильный ветер. Так, на большей части страны погода действительно опасная, порывы ветра 18-22 м/с, а на побережье они могут достигать даже 26 м/с. Поэтому погодные условия на следующий день ожидаются не очень благоприятные“, - пояснил П. Старкус.