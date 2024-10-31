Срочное предупреждение от метеорологических служб

Синоптик сообщает, что в длинные выходные погода действительно испортится и ситуация будет весьма опасной на протяжении всех праздничных выходных.
По его словам, 2 ноября эти условия немного улучшатся. Начало субботней ночи по-прежнему будет очень ветреным, а скорость ветра местами достигнет 24 м/с. „Днем на большей части страны по-прежнему будет ветрено, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, но по сравнению с пятницей ветер будет немного слабее, но все равно достаточно опасен“, - пояснил синоптик.
Ветер будет опасным, сказал В.Старкус, поэтому можно ожидать, что могут быть повреждения. „Да, ветер довольно опасен, поскольку может сломать более слабые деревья или их ветки. Итак, наиболее опасные погодные условия должны быть в ближайшие 24 часа. Это именно 1 ноября. Если есть возможность, не ходите на кладбище, где много старых деревьев“, - пояснил он.