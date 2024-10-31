2024.10.31 14:14

Срочное предупреждение от метеорологических служб

 
Корнелия Ясюнайте
Йогинте Ужусените-Четкаускене
ru.DELFI.lt
Iš tarnybų skubus pranešimas
Iš tarnybų skubus pranešimas

Пятница — очень ветреный день, ветер достигает опасной силы. Синоптик Паулюс Старкус предупредил, что в этот день людям следует быть осторожными, избегать мест, где старые деревья могут легко ломаться, и постараться защитить свое имущество. Также на телефоны жителей Литвы были отправлены специальные предупреждения из-за опасного ветра.

Синоптик сообщает, что в длинные выходные погода действительно испортится и ситуация будет весьма опасной на протяжении всех праздничных выходных.

„Уже сегодня (в четверг), во второй половине дня, погода начнет ухудшаться. На побережье усилится юго-западный, западный ветер, на западе его порывы достигнут 20 м/с. Опасный ветер распространится и на другие западные районы. Само усиление будет ощущаться сильнее всего в предстоящую ночь. К утру на большей части страны уже будут наблюдаться порывистые ветра, достигающие 20-22 м/с. На побережье ветер усилится до 25 м/с, там ожидается самый сильный ветер. Днем также будет очень ветрено, нашу погоду определит активный циклон, поэтому будет пасмурная погода, дождь и, конечно же, довольно сильный ветер. Так, на большей части страны погода действительно опасная, порывы ветра 18-22 м/с, а на побережье они могут достигать даже 26 м/с. Поэтому погодные условия на следующий день ожидаются не очень благоприятные“, - пояснил П. Старкус.

По его словам, 2 ноября эти условия немного улучшатся. Начало субботней ночи по-прежнему будет очень ветреным, а скорость ветра местами достигнет 24 м/с. „Днем ​​на большей части страны по-прежнему будет ветрено, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, но по сравнению с пятницей ветер будет немного слабее, но все равно достаточно опасен“, - пояснил синоптик.

Ветер будет опасным, сказал В.Старкус, поэтому можно ожидать, что могут быть повреждения. „Да, ветер довольно опасен, поскольку может сломать более слабые деревья или их ветки. Итак, наиболее опасные погодные условия должны быть в ближайшие 24 часа. Это именно 1 ноября. Если есть возможность, не ходите на кладбище, где много старых деревьев“, - пояснил он.

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